U 2025. podneseno 148 prijava patenata. Priznato ih je devet, najviše u ova tri područja

Domaći su prijavitelji lani podnijeli 145 patentne prijave, 83 više nego godinu prije. Od ukupnog broja prijava domaćih prijavitelja, 58,6 posto patenata prijavile su fizičke osobe, a 41,4 posto pravne osobe. Strani prijavitelji lani su podnijeli tri patentne prijave, što je tri manje nego u godini ranije. Među stranim prijaviteljima pravne osobe imale su udio od 100 posto.

Prema tehničkom području, najveći udio priznatih patenata u 2025. bio je u području kemije (56,5 posto), slijede područja općeg strojarstva (17,4 posto) i mjeriteljstva (13 posto).

Prema klasifikacijskoj oznaci MKP-a (Međunarodna klasifikacija patenata), u 2025. najveći udio priznatih patenata bio je u području svakodnevne životne potrepštine (55,6 posto), a najmanji u područjima kemija, metalurgija, zatim građevinarstvo, rudarstvo, fizika i elektrotehnika (po 11,1 posto), dok u ostalim područjima nije bilo priznatih patenata.