DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

U 2025. podneseno 148 prijava patenata. Priznato ih je devet, najviše u ova tri područja

L. Š. / Hina

23.03.2026 u 07:14

Ilustracija
Izvor: Profimedia / Autor: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia
Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo prošle je godine podneseno 148 prijava patenata, što je 80 više nego godinu ranije, a istovremeno je u nacionalnom postupku priznato devet patenta, šest više nego 2024. godine, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS)

Domaći su prijavitelji lani podnijeli 145 patentne prijave, 83 više nego godinu prije. Od ukupnog broja prijava domaćih prijavitelja, 58,6 posto patenata prijavile su fizičke osobe, a 41,4 posto pravne osobe. Strani prijavitelji lani su podnijeli tri patentne prijave, što je tri manje nego u godini ranije. Među stranim prijaviteljima pravne osobe imale su udio od 100 posto.

Prema tehničkom području, najveći udio priznatih patenata u 2025. bio je u području kemije (56,5 posto), slijede područja općeg strojarstva (17,4 posto) i mjeriteljstva (13 posto).

Prema klasifikacijskoj oznaci MKP-a (Međunarodna klasifikacija patenata), u 2025. najveći udio priznatih patenata bio je u području svakodnevne životne potrepštine (55,6 posto), a najmanji u područjima kemija, metalurgija, zatim građevinarstvo, rudarstvo, fizika i elektrotehnika (po 11,1 posto), dok u ostalim područjima nije bilo priznatih patenata.

Rast broja važećih patenata

Statistika važećih patenata pokazuje nastavak trenda rasta njihova broja. Tako je u 2021. ukupan broj važećih patenata u Hrvatskoj, u što su uključeni i europski patenti potvrđeni u RH, iznosio 12.183, u 2022. godini ih je bilo 12.905, u 2023. godini 13.004, u 2024. godini 13.665.

U 2025. godini je ukupan broj važećih patenata u Hrvatskoj, u što su uključeni i europski patenti potvrđeni u RH, bio 13.694, što je 29 više nego godinu ranije. Patent je isključivo pravo priznato za izum koji nudi novo rješenje nekoga tehničkog problema. Priznaje se za izume koji se odnose na proizvod, postupak ili primjenu.

Patent osigurava vlasniku isključivo pravo na izradu, korištenje, stavljanje u promet ili prodaju izuma zaštićena patentom, tijekom ograničenog razdoblja koje ne može trajati dulje od 20 godina od datuma podnošenja prijave patenta. Protekom tog vremena patent postaje javno dobro, svakomu dostupno na upotrebu.

INVAZIJA

TAJNE POVIJESTI

VRUĆA TEMA

