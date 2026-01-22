Turneo lansirao Nea, prvog AI agenta specijaliziranog za hotelsku industriju

Tehnološka tvrtka Turneo, koju su osnovali hrvatski poduzetnici, objavila je u četvrtak lansiranje Nea, AI agenta namijenjenog isključivo hotelima, s ciljem automatizacije komunikacije s gostima i smanjenja operativnog opterećenja hotelskog osoblja
Neo je razvijen na temelju tisuća stvarnih razgovora između hotela i gostiju te je integriran s postojećim hotelskim sustavima, uključujući rezervacije soba, restorana, spa sadržaja i dodatnih usluga. Rješenje je unaprijed konfigurirano za obavljanje zadataka koje hoteli inače rješavaju putem recepcije, prodajnih ili pozivnih centara, a implementacija je moguća u roku od jednog dana, bez potrebe za tehničkim znanjem.
Iz Turnea navode da je hotelijerstvo dosad sporije usvajalo AI rješenja zbog složenih operativnih procesa i nedostatka alata prilagođenih stvarnim potrebama hotela, što je često dovodilo do sporih odgovora gostima i gubitka izravne komunikacije.
'Umjetna inteligencija promijenila je način na koji gosti pretražuju i rezerviraju putovanja. Očekuju brze i precizne odgovore, prije i tijekom boravka. Ako ih ne dobiju izravno od hotela, vrlo brzo će se okrenuti drugim platformama', izjavio je Matija Marijan, izvršni direktor i suosnivač Turnea.
Neo omogućuje komunikaciju s gostima putem web chata, e-pošte i WhatsAppa, uz zadržavanje pune kontrole hotela nad sadržajem i tonom komunikacije. Sustav podržava više od 95 jezika i, prema navodima tvrtke, može samostalno obraditi više od 80 posto uobičajenih upita gostiju, dok se složeniji razgovori automatski preusmjeravaju hotelskom osoblju.
'Jedan od ključnih problema u hotelijerstvu je gubitak kontrole nad odnosom s gostima, često zbog sporog vremena odaziva. Neo omogućuje trenutne odgovore, ali bez halucinacija i uz visoke sigurnosne standarde, čime hoteli zadržavaju izravan kontakt s gostima', rekao je Fran Kauzlarić, suosnivač Turnea.
Platforma hotelima omogućuje da sami odaberu koje će AI funkcionalnosti koristiti te da ih prilagode vlastitim operativnim procesima i standardima brenda. Turneo ističe da je Neo razvijen isključivo za hotelijersku industriju, za razliku od generičkih chatbot rješenja koja se često koriste u drugim sektorima.
Turneo je osnovan 2022. godine. Suosnivač Matija Marijan prethodno je radio kao direktor u B2B odjelu Expedije, dok je Fran Kauzlarić bio voditelj inovacija u Zračnoj luci Bruxelles. Tvrtka poručuje da je Neo nastavak njihove strategije razvoja digitalnih alata koji hotelima pomažu u jačanju izravnog odnosa s gostima i povećanju konkurentnosti na tržištu.