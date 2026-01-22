Turneo lansirao Nea, prvog AI agenta specijaliziranog za hotelsku industriju

Neo je razvijen na temelju tisuća stvarnih razgovora između hotela i gostiju te je integriran s postojećim hotelskim sustavima, uključujući rezervacije soba, restorana, spa sadržaja i dodatnih usluga. Rješenje je unaprijed konfigurirano za obavljanje zadataka koje hoteli inače rješavaju putem recepcije, prodajnih ili pozivnih centara, a implementacija je moguća u roku od jednog dana, bez potrebe za tehničkim znanjem.

Iz Turnea navode da je hotelijerstvo dosad sporije usvajalo AI rješenja zbog složenih operativnih procesa i nedostatka alata prilagođenih stvarnim potrebama hotela, što je često dovodilo do sporih odgovora gostima i gubitka izravne komunikacije.

'Umjetna inteligencija promijenila je način na koji gosti pretražuju i rezerviraju putovanja. Očekuju brze i precizne odgovore, prije i tijekom boravka. Ako ih ne dobiju izravno od hotela, vrlo brzo će se okrenuti drugim platformama', izjavio je Matija Marijan, izvršni direktor i suosnivač Turnea.