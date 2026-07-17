EU: Google mora konkurentskim AI aplikacijama omogućiti dublji pristup Androidu

Prema novim pravilima, korisnici Androida u Europskoj uniji trebali bi moći odabrati željenog AI asistenta na sličan način kao što danas biraju zadani internetski preglednik. Nakon odabira, alternativni asistenti trebali bi dobiti mogućnost glasovnog aktiviranja i pristup naprednim funkcijama uređaja koje su dosad bile rezervirane uglavnom za Googleov Gemini.

Europska unija donijela je novu obvezujuću odluku kojom Google mora omogućiti konkurentskim AI aplikacijama dublji pristup operacijskom sustavu Android. Bruxelles smatra da Google trenutačno daje povlašteni položaj vlastitom AI asistentu Gemini, dok su konkurentska rješenja ograničena u pristupu ključnim funkcijama sustava, čime im je otežano pružanje jednakih mogućnosti korisnicima.

Europska komisija istodobno je naložila Googleu da konkurentskim tražilicama i AI servisima omogući pristup podacima koje koristi za poboljšavanje vlastite tražilice. Dijeljeni podaci morat će biti anonimizirani, a način njihove zaštite nadzirat će neovisna treća strana kako bi se očuvala privatnost korisnika.

Google mora početi dijeliti podatke s konkurencijom do siječnja 2027., dok će promjene vezane uz Android morati provesti najkasnije do srpnja iste godine, piše Engadget.

Iz Googlea su oštro kritizirali odluku. Predsjednik za globalne poslove Kent Walker upozorio je da bi otvaranje Androida moglo oslabiti sigurnosne i privatnosne mehanizme na koje se oslanjaju milijuni korisnika u Europi. Također smatra da bi obvezno dijeljenje podataka iz tražilice moglo imati posljedice i za nacionalnu sigurnost.

Google u svojim kritikama nije ostao usamljen. Apple je još ranije upozorio da bi ovakva pravila mogla stvoriti ozbiljne probleme za zaštitu privatnosti korisnika. Za sada nije poznato hoće li Google osporiti odluku na sudu, no s obzirom na oštru reakciju tvrtke, takav se potez smatra vrlo izglednim.