Insajderi najavljuju: Meta želi umočiti prste u prediktivne kladionice

Prema istim izvorima, Meta planira iskoristiti golemu korisničku bazu Facebooka i Instagrama kako bi ubrzala rast nove platforme. To bi mogla biti velika prednost, s obzirom na to da Polymarket i Kalshi posluju više od pet godina i već dominiraju ovim tržištem.

Ako bude lansirana, Arena bi mogla konkurirati platformama poput Polymarketa i Kalshija , koje korisnicima omogućuju predviđanje ishoda različitih događaja , od političkih izbora i gospodarskih pokazatelja do sportskih i vremenskih prognoza.

Meta, prema najnovijem izvješću New York Timesa , radi na eksperimentalnoj aplikaciji za prediktivna tržišta pod internim nazivom Arena. Projekt je još u ranoj fazi razvoja, no prema navodima internih izvora upoznatih sa situacijom, riječ je o jednom od prioriteta izvršnog direktora Marka Zuckerberga.

Sustav bodova umjesto pravog novca



Za razliku od postojećih platformi za prediktivna tržišta, Arena navodno neće koristiti pravi novac. Umjesto toga, korisnici bi dobivali bodove kroz sustav nalik videoigrama.

Nije poznato kakve bi nagrade takav sustav mogao nuditi. Prema izvješću The New York Timesa, Meta još nije donijela konačnu odluku, a tvrtka nije isključila mogućnost da bi u budućnosti mogla omogućiti i korištenje stvarnog novca. Upravo je mogućnost financijske zarade jedan od glavnih razloga popularnosti prediktivnih tržišta. Platforme poput Polymarketa i Kalshija korisnicima omogućuju da novcem podupru svoja predviđanja o različitim događajima, što je u posljednjih nekoliko godina privuklo milijune korisnika.

Meta je već pokušala

Ovo nije prvi Metin pokušaj ulaska u područje prediktivnih tržišta. Tvrtka je 2020. pokrenula aplikaciju Forecast koja je također koristila sustav bodova i korisnicima omogućavala predviđanje različitih svjetskih događaja. Projekt nije stekao veću popularnost te je ugašen dvije godine kasnije.

Razvoj Arene također se uklapa u Metinu dugogodišnju strategiju ulaska u segmente tržišta koje su popularizirale druge tvrtke. Primjeri uključuju Stories na Instagramu koje su kopirale Snapchat, Facebook Reels koji je kopirao TikTok, Facebook Dating koji je kopirao Tinder te Threads, koji je lansiran kao konkurent platformi X, nekadašnjem Twitteru.

Budućnost neizvjesna

Budući da je Arena još uvijek eksperimentalni projekt, nije sigurno hoće li aplikacija ikada postati javno dostupna. Dodatni faktor neizvjesnosti predstavlja regulatorno okruženje.

Prediktivna tržišta posljednjih su godina pod povećanim nadzorom regulatora u više država zbog pitanja povezanih s kockanjem, financijskom regulacijom i mogućim tržišnim manipulacijama. Upravo zato ostaje otvoreno pitanje hoće li Meta uspjeti pronaći model koji će biti dovoljno privlačan korisnicima, a istodobno regulatorno održiv, osobito ako se zadrži na sustavu bodova bez stvarnih novčanih uloga.