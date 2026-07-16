Portugal postao prva članica EU-a u incijativi HealthAI

Sporazum između portugalskog regulatornog tijela Infarmed i neprofitne organizacije HealthAI sa sjedištem u Ženevi Portugalu daje pristup katalogu zdravstvenih alata temeljenih na AI-ju koji su prošli provjere regulatora. Time se Portugal pridružio Velikoj Britaniji, Indiji, Brazilu, Singapuru, Filipinima, Indoneziji, Vijetnamu, Zambiji i Peruu u Globalnoj regulatornoj mreži HealthAI-ja (GRN).

Paralelno na snagu stupa EU-ov Akt o umjetnoj inteligenciji, dok zdravstveni sustavi diljem Europe ubrzavaju usvajanje alata pogonjenih umjetnom inteligencijom, piše Reuters. 'Jasno je da se to bolje postiže kroz međunarodnu suradnju te razmjenu iskustava i stručnog znanja', priopćio je predsjednik Infarmeda Ivo Santos.

HealthAI, koji uglavnom financiraju vlade, uključujući Kanadu, Veliku Britaniju, Norvešku i Singapur, osnovan je s ciljem razvoja zajedničkih standarda i upravljačkih okvira za AI u zdravstvu.

Njegov izvršni direktor Baptista Leite rekao je da je organizacija u pregovorima s drugim članicama EU-a te istaknuo da će regulatorne odluke Europe utjecati na upravljanje AI-jem na globalnoj razini. 'Što god Europa učini će se preliti na druge regije diljem svijeta. Stoga je nevjerojatno važno da Bruxelles to učini kako treba', rekao je.