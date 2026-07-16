OpenAI više nije prvi izbor: Tvrtke traže jeftinije AI modele iz Kine

Kako piše Financial Times, tvrtke poput DoorDasha, Airbnba i Siemensa već koriste kineske AI modele, a razlog su niža cijena i veća fleksibilnost. Mnogi od njih dolaze kao tzv. open-weight modeli, što znači da korisnici imaju uvid u njihove parametre i mogu ih lakše prilagoditi svojim potrebama .

Troškovi postaju sve veći problem

Kako se primjena umjetne inteligencije širi, računi za njezino korištenje postaju sve veći. Prema podacima platforme OpenRouter, kineski modeli tvrtki DeepSeek i Z.ai po korištenju su već prestigli američke konkurente poput OpenAI-eva ChatGPT-ja i Anthropicova Claudea.

'Tvrtke počinju shvaćati da im za velik dio poslova nije potreban najbolji model na tržištu, već onaj dovoljno dobar, brži i znatno jeftiniji', rekao je Eugene Cheah, izvršni direktor AI platforme Featherless AI.

Dodatni poticaj stigao je prošlog mjeseca predstavljanjem modela GLM-5.2 kineske tvrtke Z.ai. On je privukao pažnju i u Silicijskoj dolini jer, prema ocjenama dijela stručnjaka, nudi performanse usporedive s vodećim američkim modelima, ali uz znatno niže troškove korištenja.

Stotine milijuna dolara za AI

Tvrtke u svakodnevno poslovanje posljednjih mjeseci intenzivno uvode umjetnu inteligenciju, no cijena takve strategije postaje sve vidljivija. Prema izvješću Financial Timesa, jedna je organizacija u samo mjesec dana potrošila čak 500 milijuna dolara na korištenje Anthropicova Claudea. Iako je riječ o iznimnom slučaju, istraživanje Ramp AI Indexa pokazuje da tvrtke koje najviše ulažu u umjetnu inteligenciju po zaposleniku troše oko 7500 dolara mjesečno.

U pojedinim kompanijama upotreba umjetne inteligencije postala je dio svakodnevnih radnih obaveza. Primjerice, Meta od zaposlenika očekuje redovitu upotrebu AI alata, a kod nekih se timova to uzima u obzir i pri procjeni radnog učinka. Da bi smanjile troškove, neke tvrtke počele su koristiti više različitih modela, ovisno o složenosti zadatka.

Suosnivač DoorDasha Andy Fang izjavio je da ostvaruju značajne uštede koristeći model kineskog startupa Moonshot AI za jednostavnije zadatke dok je startup Lindy u potpunosti odustao od Anthropicovih modela i prešao na DeepSeek V4.

'Tvrtke imaju jasan financijski motiv prebaciti dio poslova na jeftinije modele. Zašto plaćati premium cijenu za OpenAI ili Anthropic ako kineski modeli mogu kvalitetno odraditi većinu zadataka?' rekao je Sam Bresnick iz Centra za sigurnost i nove tehnologije Sveučilišta Georgetown.

Prednost otvorenih modela

Osim cijene, mnogim organizacijama važna je mogućnost prilagodbe.

Kineski modeli često koriste otvoreniji pristup, što tvrtkama omogućuje detaljniji uvid u njihov način rada te veću kontrolu nad obradom osjetljivih podataka. Takva fleksibilnost osobito je privlačna velikim poduzećima koja žele razvijati vlastita AI rješenja na postojećim modelima.

Dio tvrtki je i zabrinut zbog mogućnosti da pristup AI modelima ovisi o odlukama pojedinih kompanija ili vlada.

Aidan Gomez, izvršni direktor kanadske AI tvrtke Cohere, upozorio je da je povjerenje u američke AI dobavljače oslabilo nakon što je administracija predsjednika Donalda Trumpa suspendirala međunarodni pristup Anthropicovu modelu Mythos. 'To je mnogima pokazalo koliki je rizik oslanjati se na jednog dobavljača za ključne poslovne procese', rekao je Gomez.

Iako vodeći američki modeli i dalje prednjače u naprednoj primjeni umjetne inteligencije, sve više tvrtki procjenjuje da za svakodnevne poslovne zadatke skuplja rješenja nisu nužno isplativa. Zbog toga bi kineski AI modeli u narednim godinama mogli zauzeti još veći udio na globalnom tržištu.