Svi su ludi za točkicama: U Zaru su upravo stigli neodoljivi komadi hit uzorka

L.M.B

01.05.2026 u 10:51

Zara: Komadi s točkicama
Izvor: Promo fotografije / Autor: Zara promo
U najnovijoj kolekciji Zare pronašli smo nekoliko modela prekrasnih haljina, suknji i bluza točkastog uzorka koji je najveći hit ovog proljeća

Točkice su jedan od onih uzoraka koji nikada doista ne nestaju iz mode, ali se svake sezone vraćaju u malo drukčijem izdanju. Ovog proljeća ponovno su među najpoželjnijim motivima jer donose dozu retro šarma, ženstvenosti i razigranosti, a pritom ne djeluju prenaglašeno.

Njihova najveća prednost je svestranost. Dovoljno su upečatljive da podignu jednostavnu kombinaciju, a istodobno dovoljno klasične da se mogu nositi u dnevnim, poslovnim i večernjim izdanjima.

Zara ih je uvrstila u niz proljetnih modela

U novoj Zarinoj kolekciji točkice se pojavljuju na brojnim komadima, od lepršavih haljina i laganih bluza do prekrasnih topova, raskošnih suknji i efektnog kombinezona.

Zara točkaste haljine iz cjelokupne kolekcije Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Posebno dobro izgledaju na prozračnim krojevima koji prate pokret i stvaraju onaj nenametljivo elegantan proljetni dojam. Haljine s točkicama idealne su za dane kada želite izgledati dotjerano bez puno razmišljanja, dok se bluze i topovi lako kombiniraju s trapericama, lanenim hlačama ili suknjama visokog struka.

Od romantičnog do modernog izdanja

Iako se točkice često povezuju s romantičnim stilom, nova sezona pokazuje da mogu izgledati i vrlo moderno. Na raskošnim suknjama daju dojam profinjenog retro glamura, na bluzama djeluju svježe i nosivo, a na kombinezonu postaju pravi statement komad.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Promo

Komadi s točkicama najbolje dolaze do izražaja kada im se dopusti da budu u fokusu. Uz njih su dovoljni jednostavne sandale, decentan nakit i torba čistih linija. Za dnevni look dobro funkcioniraju uz ravne sandale ili balerinke, dok se za večer mogu nositi uz salonke ili sandale s tankim remenčićima.

Zarina kolekcija potvrđuje da točkice ove sezone nisu rezervirane samo za jedan tip komada. Nalaze se na gotovo svemu što čini proljetnu garderobu privlačnom, laganom i lako nosivom. Najljepše modele pogledajte u galeriji.

Zara: Komadi s točkicama
  • Zara: Komadi s točkicama
  • Zara: Komadi s točkicama
  • Zara: Komadi s točkicama
  • Zara: Komadi s točkicama
  • Zara: Komadi s točkicama
    +6
Zara: Komadi s točkicama iz nove kolekcije Izvor: Promo fotografije / Autor: Zara promo

MJESEČNI HOROSKOP

ASTRO PROGNOZA

ATRAKTIVNO IZDANJE

