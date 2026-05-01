Svi su ludi za točkicama: U Zaru su upravo stigli neodoljivi komadi hit uzorka

U najnovijoj kolekciji Zare pronašli smo nekoliko modela prekrasnih haljina, suknji i bluza točkastog uzorka koji je najveći hit ovog proljeća

Točkice su jedan od onih uzoraka koji nikada doista ne nestaju iz mode, ali se svake sezone vraćaju u malo drukčijem izdanju. Ovog proljeća ponovno su među najpoželjnijim motivima jer donose dozu retro šarma, ženstvenosti i razigranosti, a pritom ne djeluju prenaglašeno.

Njihova najveća prednost je svestranost. Dovoljno su upečatljive da podignu jednostavnu kombinaciju, a istodobno dovoljno klasične da se mogu nositi u dnevnim, poslovnim i večernjim izdanjima. Zara ih je uvrstila u niz proljetnih modela U novoj Zarinoj kolekciji točkice se pojavljuju na brojnim komadima, od lepršavih haljina i laganih bluza do prekrasnih topova, raskošnih suknji i efektnog kombinezona.

Posebno dobro izgledaju na prozračnim krojevima koji prate pokret i stvaraju onaj nenametljivo elegantan proljetni dojam. Haljine s točkicama idealne su za dane kada želite izgledati dotjerano bez puno razmišljanja, dok se bluze i topovi lako kombiniraju s trapericama, lanenim hlačama ili suknjama visokog struka. Od romantičnog do modernog izdanja Iako se točkice često povezuju s romantičnim stilom, nova sezona pokazuje da mogu izgledati i vrlo moderno. Na raskošnim suknjama daju dojam profinjenog retro glamura, na bluzama djeluju svježe i nosivo, a na kombinezonu postaju pravi statement komad.

Komadi s točkicama najbolje dolaze do izražaja kada im se dopusti da budu u fokusu. Uz njih su dovoljni jednostavne sandale, decentan nakit i torba čistih linija. Za dnevni look dobro funkcioniraju uz ravne sandale ili balerinke, dok se za večer mogu nositi uz salonke ili sandale s tankim remenčićima. Zarina kolekcija potvrđuje da točkice ove sezone nisu rezervirane samo za jedan tip komada. Nalaze se na gotovo svemu što čini proljetnu garderobu privlačnom, laganom i lako nosivom. Najljepše modele pogledajte u galeriji.