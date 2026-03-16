Trump ponovno šokirao: 'Vjerujem da ću imati čast preuzeti Kubu'

M. Šu.

16.03.2026 u 23:57

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: AARON SCHWARTZ / POOL
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da vjeruje kako bi mogao imati ‘čast preuzeti Kubu’, sugerirajući da bi SAD mogao odlučiti o budućnosti te karipske države

Hoću li je osloboditi ili preuzeti, mislim da mogu učiniti što god želim s njom’, rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu tijekom potpisivanja izvršne uredbe, dok je iza njega stajao potpredsjednik JD Vance. Dodao je da je Kuba ‘trenutačno vrlo oslabljena država’.

Trumpove izjave dolaze u trenutku dok traje rat između SAD-a, Izraela i Irana koji ulazi u treći tjedan. Predsjednik je ranije pozivao građane Irana da svrgnu vlast u Teheranu, navodeći to kao jedan od razloga za početak rata.

Posljednjih tjedana Trump je više puta sugerirao da bi se Washington mogao usmjeriti na Kubu nakon što postigne ciljeve u Iranu. Ranije je govorio i o mogućnosti ‘prijateljskog preuzimanja’ otoka, koji je desetljećima politički protivnik Sjedinjenih Država.

Takve izjave dolaze u vrijeme duboke energetske i gospodarske krize na Kubi. Washington je dodatno pojačao pritisak na Havanu nakon prekida opskrbe venezuelanskom naftom, što je pogoršalo stanje u kubanskom energetskom sustavu.

Trump je u ponedjeljak potvrdio i da su kontakti između dviju strana u tijeku. ‘Razgovaraju s nama. To je propala država – nemaju nafte, nemaju ništa’, rekao je predsjednik, dodajući da Kuba ‘ima lijepo zemljište’.

