AI revolucija jede svoju djecu: Tech divovi prijavljuju rekordne prihode, a otkazi i dalje pljušte

Val otpuštanja ne jenjava, usprkos tome što tvrtke prijavljuju rekordne prihode. Broj otkaza u tehnološkim tvrtkama dosegao je u svibnju najviši broj u jednom mjesecu u više zadnjih godina

Microsoft je ukinuo oko 4800 radnih mjesta, odnosno 2,1 posto svoje globalne radne snage, čime se pridružuje nizu otpuštanja povezanih s umjetnom inteligencijom koja pogađaju tehnološki svijet. Val otpuštanja ne jenjava, usprkos tome što tvrtke prijavljuju rekordne prihode. Broj otkaza u tehnološkim tvrtkama dosegao je u svibnju najviši broj u jednom mjesecu u više zadnjih godina. Umjetna inteligencija bila je najčešće navođeni razlog, prema tvrtki Challenger, Gray & Christmas. Prema servisu Layoffs.fyi, koji prati otpuštanja u industriji od 2020. godine, u 2026. ukinuto je otprilike 120 tisuća radnih mjesta u tehnološkom sektoru. Evo pregleda većih tehnoloških tvrtki koje su ove godine najavile značajna otpuštanja zbog, između ostalog, umjetne inteligencije.

Oracle U zadnjih godinu dana smanjili su broj zaposlenih za 21 tisuću, odnosno 13 posto. 'Usvajanje i primjena tehnologija umjetne inteligencije u našim operacijama rezultirali su i mogli bi nastaviti rezultirati smanjenjem broja zaposlenih', objavili su iz te tvrtke. Do smanjenja je došlo kad je tvrtka objavila neto tromjesečnu dobit od 3,7 mlrd. USD (+27 posto u odnosu na lani), s preostalim obvezama izvršenja koje su porasle za 325 posto, na 553 mlrd. USD. Uštede su preusmjerene prema AI podatkovnim centrima. GitLab GitLab je otpustio otprilike 350 radnika, oko 14 posto ukupnog broja zaposlenih, kako bi financirao ulaganja u AI infrastrukturu i upravljao rastućim prometom iz AI radnih procesa. Glavni izvršni direktor Bill Staples rekao je da je tvrtka započela 'generacijsku obnovu' svoje osnovne infrastrukture kako bi podržala ono što je nazvao zahtjevima za rast od 100 puta. GitLab izlazi iz 22 države, izravnava upravljačke slojeve i udružuje se s nedefiniranim AI laboratorijem kako bi obnovio svoju platformu za agentska opterećenja. Tvrtka je izvijestila o prihodu u prvom tromjesečju od 264 milijuna američkih dolara, što je 23 posto više u odnosu na prethodnu godinu te očekuje troškove restrukturiranja od 30 do 35 mil. USD. Google Tiho su smanjili broj zaposlenih u ogranku Cloud, uključujući Threat Intelligence Group i osoblje za kibernetičku sigurnost povezano s Mandiantom. Sve to usprkos tome što su prihodi od Clouda porasli za 63 posto i prvi put premašili 20 milijardi USD, a količina zaostalih neisporučenih usluga gotovo se udvostručila na više od 460 mlrd. USD. Protekle godine Google je otpustio više od trećine menadžera koji nadgledaju male timove - sada imaju 35 posto manje menadžera s manje izravnih podređenih. Dosad još nisu objavili nijedan ukupni broj - otpuštanja su se odvijala tijekom procesa kontinuiranog pregleda učinka te u sklopu programa dobrovoljnog odlaska i strukturne reorganizacije. Vanjske procjene pokazuju da će u 2026. godini biti podijeljeno između 1500 i 3000 otkaza. Intuit Najavili su planove za ukidanje otprilike 3000 radnih mjesta - oko 17 posto ukupne radne snage - u restrukturiranju usmjerenom na smanjenje složenosti i preraspodjelu resursa prema umjetnoj inteligenciji. Glavni izvršni direktor Sasan Goodarzi navodno je rekao zaposlenicima da tvrtka smanjuje složenost i pojednostavljuje strukturu ne bi li isporučivala bolje proizvode.

Meta Platforms Otpustili su oko 8000 zaposlenika, otprilike 10 posto svoje radne snage, dok je oko 7000 radnika premješteno na nova radna mjesta usmjerena na umjetnu inteligenciju. Glavni izvršni direktor Mark Zuckerberg rekao je zaposlenicima da su smanjenja nužna jer uspjeh nije zajamčen u umjetnoj inteligenciji. Cisco Ukinuli su blizu 4000 radnih mjesta, oko pet posto ukupnog broja zaposlenih, unatoč dobiti i prihodima boljim od očekivanih. Financijski direktor Mark Patterson rekao je da cilj restrukturiranja nisu uštede, već preusmjeravanje na hardver, sigurnost i umjetnu inteligenciju. Cloudflare Ukinuli su oko 20 posto radnih mjesta (1100 ljudi), izvijestivši o kvartalnom prihodu od 639,8 mil. USD (+34 posto u odnosu na lani i najveći pojedinačni kvartal u povijesti tvrtke). Velika većina onih koji su dobili otkaz bili su zaposleni u srednjem menadžmentu, financijama, pravnom sektoru, internoj reviziji... General Motors Otkaze je dobilo 500-600 ljudi, uglavnom u IT odjelima u Austinu u Teksasu i Warrenu u Michiganu, što je opravdano ponovnom procjenom potreba za radnom snagom usred neizvjesnih tržišnih uvjeta. Ipak, čini se da je ulogu imala i umjetna inteligencija. Unatoč rezovima, tvrtka je i dalje imala otprilike 80 otvorenih IT pozicija, uključujući poslove vezane uz umjetnu inteligenciju, motosport i autonomna vozila. Coinbase Najavili su ukidanje oko 700 radnih mjesta (14 posto ukupno zaposlenih) kao dio restrukturiranja usmjerenog na rješavanje nestabilnosti tržišta i povećanje učinkovitosti umjetne inteligencije. Tvrtka je izravnala svoju organizacijsku strukturu na pet slojeva ispod izvršnog direktora i operativnog direktora, a planiraju i eksperimentirati timovima od jedne osobe koji kombiniraju inženjerske, dizajnerske i proizvodne uloge. Glavni izvršni direktor Brian Armstrong naveo je da je umjetna inteligencija dramatično promijenila tempo rada, skrativši vrijeme izrade i isporuke u pojedinim aspektima s tjedana na dane. PayPal Smanjit će broj zaposlenih za oko 20 posto u sljedeće dvije do tri godine - više od 4500 radnih mjesta - kao dio strategije preokreta usmjerene na usvajanje umjetne inteligencije i organizacijsko pojednostavljenje. Glavni izvršni direktor Enrique Lores planira agresivno usvajanje AI-a u razvojnim procesima. Formirao je novi tim za transformaciju i pojednostavljenje umjetne inteligencije koji mu izravno odgovara, a zadužen je za redizajniranje procesa tvrtke funkciju po funkciju. Prognozirao je da će se AI proširiti daleko izvan kodiranja na korisničku službu, podršku i upravljanje rizicima. Microsoft Ponudili su naknade za dobrovoljne odlaske. Financijska direktorica Amy Hood rekla je da je ukupan broj zaposlenika opao u odnosu na prethodnu godinu u fiskalnom trećem tromjesečju i očekuje da će nastaviti opadati jer se tvrtka fokusira na izgradnju visokoučinkovitih timova koji brzo i agilno rade usred rastućih ulaganja u umjetnu inteligenciju.