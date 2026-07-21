Trumpov glavni dužnosnik za sigurnost AI-a odlazi nakon samo tri mjeseca

Chris Fall, vodeći dužnosnik administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa zadužen za sigurnost umjetne inteligencije, napustio je tu dužnost nakon samo tri mjeseca, potvrdilo je američko Ministarstvo trgovine
Fall je od travnja bio direktor Centra za standarde i inovacije u području umjetne inteligencije (Center for AI Standards and Innovation – CAISI), tijela koje djeluje u sklopu američkog Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju (NIST). CAISI koordinira istraživanja i testiranja naprednih modela umjetne inteligencije te predstavlja jednu od ključnih poveznica između američke vlade i tehnološke industrije.
Bijela kuća i američki zakonodavci proteklih mjeseci aktivno raspravljaju o budućem regulatornom okviru za umjetnu inteligenciju.
Glasnogovornik Ministarstva trgovine potvrdio je da će nakon Fallova odlaska dužnost vršitelja dužnosti direktora CAISI-ja preuzeti ravnatelj NIST-a Arvind Raman. Vodit će i postupak izbora novog čelnika centra, koji bi trebao biti imenovan u sljedećim tjednima.
Prema informacijama koje prenosi Politico, ministar trgovine Howard Lutnick traži kandidata s velikim iskustvom i stručnim znanjem u području umjetne inteligencije. Tijekom kratkog mandata Fall je bio uključen u nekoliko važnih pitanja vezanih uz razvoj i nadzor umjetne inteligencije.
Nakon što je američko Ministarstvo trgovine u lipnju uvelo izvozna ograničenja za tvrtku Anthropic, sudjelovao je u razgovorima s njezinim čelnicima o mogućem vraćanju pristupa naprednim modelima Fable 5 i Mythos 5, izvijestio je ranije Politico. Axios je prethodno objavio detalje o Fallovom odlasku.
Prije dolaska na čelo CAISI-ja Fall je radio u američkom Ministarstvu energetike tijekom Trumpova prvog predsjedničkog mandata.