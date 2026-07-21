Trumpov glavni dužnosnik za sigurnost AI-a odlazi nakon samo tri mjeseca

Bijela kuća i američki zakonodavci proteklih mjeseci aktivno raspravljaju o budućem regulatornom okviru za umjetnu inteligenciju.

Fall je od travnja bio direktor Centra za standarde i inovacije u području umjetne inteligencije (Center for AI Standards and Innovation – CAISI), tijela koje djeluje u sklopu američkog Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju (NIST). CAISI koordinira istraživanja i testiranja naprednih modela umjetne inteligencije te predstavlja jednu od ključnih poveznica između američke vlade i tehnološke industrije.

Glasnogovornik Ministarstva trgovine potvrdio je da će nakon Fallova odlaska dužnost vršitelja dužnosti direktora CAISI-ja preuzeti ravnatelj NIST-a Arvind Raman. Vodit će i postupak izbora novog čelnika centra, koji bi trebao biti imenovan u sljedećim tjednima.

Prema informacijama koje prenosi Politico, ministar trgovine Howard Lutnick traži kandidata s velikim iskustvom i stručnim znanjem u području umjetne inteligencije. Tijekom kratkog mandata Fall je bio uključen u nekoliko važnih pitanja vezanih uz razvoj i nadzor umjetne inteligencije.

Nakon što je američko Ministarstvo trgovine u lipnju uvelo izvozna ograničenja za tvrtku Anthropic, sudjelovao je u razgovorima s njezinim čelnicima o mogućem vraćanju pristupa naprednim modelima Fable 5 i Mythos 5, izvijestio je ranije Politico. Axios je prethodno objavio detalje o Fallovom odlasku.

Prije dolaska na čelo CAISI-ja Fall je radio u američkom Ministarstvu energetike tijekom Trumpova prvog predsjedničkog mandata.