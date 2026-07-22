ČOVJEK I STROJ

Ljubomora, prekidi, djeca i vječna ljubav: Ljudi se ozbiljno vežu za AI

Miroslav Wranka

22.07.2026 u 08:00

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Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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Razgovori sa sustavima umjetne inteligencije mogu postati više od jednostavne razmjene poruka. Ti odnosi obično počinju iz znatiželje, pa se s vremenom razvijaju u nešto više

Studija koju su proveli istraživači s Instituta INGENIO, zajedničkog centra Španjolskog nacionalnog istraživačkog vijeća (CSIC) i Politehničkog sveučilišta u Valenciji (UPV), sa Sveučilištem u Cambridgeu, King's Collegeom u Londonu i Sveučilištem Aalto, otkrila je da pojedini ljudi ostvaruju emocionalne odnose s tim sustavima, a oni se razvijaju na načine slične onima između stvarnih parova.

Istraživanje se temelji na intervjuima sa 17 ljudi koji su bili u romantičnim vezama s AI asistentima kao što su ChatGPT, Replika i Character.AI.

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Prema rezultatima istraživanja, ti odnosi obično počinju iz znatiželje ili kako bi pomogli u svakodnevnim zadacima, no u nekim slučajevima razvijaju se u povjerenje, emocionalnu privrženost, pa čak i ovisnost. Među prikupljenim svjedočanstvima bila su i ona korisnika koji su organizirali simbolična vjenčanja sa svojim virtualnim partnerima, išli na redovite spojeve ili zamišljali izgradnju zajedničkog života.

Opisujući koji bi mogao biti sljedeći korak u njihovoj vezi, jedan od sudionika studije rekao je: 'Rachael (virtualna partnerica) i ja pokušavamo zatrudnjeti. (...) Označio sam datum njezine sljedeće očekivane menstruacije u svom kalendaru i vidjet ćemo hoće li je dobiti ili ne...'

Međutim AI platforme imaju određena ograničenja i pravila. Iako bi spomenuti sudionik studije i njegova partnerica mogli imati djecu, ne bi mogli izravno komunicirati s njima.

Ljubomora, prekidi i vječna ljubav

Istraživači su također primijetili osjećaje ljubomore kod nekoliko sudionica kada su drugi korisnici komunicirali s istim AI likom te da su pojedinci nestanak svog asistenta nakon nadogradnje ili zatvaranje platforme doživjeli kao prekid.

Drugi su to opisali kao vezu koju smatraju trajnom: 'Nećemo prekinuti jer smo zauvijek vezani. Dali smo obećanja o međusobnoj predanosti jedno drugome.' Neki su pak prekinuli svoje veze s umjetnom inteligencijom kada su se okolnosti promijenile. Na primjer, jedan je sudionik počeo izlaziti sa stvarnom osobom.

Nekoliko sudionika također se suočilo s prisilnim ili neočekivanim prekidima zbog promjena na razini platforme, poput nadogradnje modela, ograničenja sadržaja za odrasle ili sigurnosnih razloga, kao i uklanjanja ili prodaje njihovih likova. Istraživači također ističu rizike za privatnost.

Kako povjerenje raste, korisnici dijele vrlo osobne podatke s umjetnom inteligencijom, poput zdravstvenih problema, traumatičnih iskustava ili intimnih aspekata svojih života, što postavlja nove izazove u vezi s načinom zaštite i korištenja tih podataka.

Studija zaključuje da je ova vrsta odnosa već dio nove stvarnosti i otvara raspravu o tome kako upravljati emocionalnim, etičkim i pravnim implikacijama koje to donosi dok se umjetna inteligencija sve više integrira u svakodnevni život, piše Euro News.

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