Europska komisija dala smjernice o uvođenju umjetne inteligencije: Pravila kreću od 2. kolovoza

Obveze transparentnosti pomoći će ljudima da prepoznaju kada su u interakciji s AI-jem ili kada je sadržaj stvoren ili izmijenjen uz AI, čime će se smanjiti rizik od obmane i manipulacije, očekuje EK.

U danas objavljenim smjernicama pojašnjava se koji dobavljači i subjekti koji uvode sustav moraju poštovati obveze transparentnosti za interaktivne AI sustave te označivanje sadržaja generiranog AI-jem.

Dobavljači AI-ja morat će dizajnirati AI sustave kako bi informirali korisnike kada su u izravnoj interakciji s AI-jem te dodati strojno čitljive oznake kako bi se omogućilo otkrivanje sadržaja generiranog ili manipuliranog umjetnom inteligencijom.