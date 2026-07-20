Kina zadala novi udarac američkim AI divovima, a u središtu je – Kimi K3

S druge strane, vodeće američke tvrtke, prije svega OpenAI i Anthropic, uglavnom razvijaju zatvorene modele kojima korisnici pristupaju isključivo putem njihovih servisa i API-ja. Time zadržavaju veću kontrolu nad sigurnošću, pristupom i komercijalnim korištenjem tehnologije, piše Business Insider.

Sve je očitije to da se razlika između kineskog i američkog pristupa ne svodi samo na tehnološke mogućnosti, nego i na filozofiju razvoja. Kineske kompanije posljednjih mjeseci tako podupiru razvoj otvorenih ili open-weight modela jer omogućuju programerima da pregledavaju njihove parametre, prilagođavaju ih vlastitim potrebama i pokreću na vlastitoj infrastrukturi.

Opet su pojavile optužbe da kineske kompanije razvijaju svoje modele oslanjajući se na znanje i tehnologije koje su prethodno razvili američki lideri poput OpenAI-a, Anthropica i Googlea.

Kineska tvrtka Moonshot AI prošloga tjedna predstavila je model Kimi K3 , a on je na nizu relevantnih testova ostvario rezultate usporedive s vodećim američkim modelima, pritom uz znatno niže troškove razvoja i korištenja. To je ponovno potaknulo zabrinutost u SAD-u da Kina ubrzano smanjuje zaostatak u utrci za dominaciju na tržištu umjetne inteligencije.

Objava OpenAI-eva direktora izazvala buru

Rasprava je eskalirala nakon objave Deana Balla, novog direktora strategije u OpenAI-u i bivšeg savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa za umjetnu inteligenciju. Ball je na društvenoj mreži X napisao kako ga iznenađuje to što kineske vlasti dopuštaju objavljivanje toliko kvalitetnih otvorenih modela, s obzirom na moguće sigurnosne rizike.

Pritom je iznio procjenu da bi Trumpova administracija u nekom trenutku mogla povećati regulatorni pritisak na korištenje kineskih otvorenih AI modela u SAD-u. Prema njegovoj procjeni, stvaranje regulatorne neizvjesnosti potaknulo bi američke kompanije da izbjegavaju kineske modele te kasnije pojasnio da nije riječ o njegovoj preporuci, nego o predviđanju mogućeg razvoja događaja.

Ballove izjave izazvale su oštre reakcije u tehnološkoj zajednici.

Kritičari upozoravaju da bi namjerno stvaranje regulatorne nesigurnosti predstavljalo primjer tzv. regulatornog zarobljavanja (regulatory capture), odnosno situacije u kojoj se propisi oblikuju tako da štite interese najvećih kompanija nauštrb tržišnog natjecanja.

OpenAI i Anthropic već dulje tvrde da su njihovi modeli previše moćni da bi bili potpuno otvoreni jer bi ih se moglo zloupotrijebiti. Zato zagovaraju zatvoreniji pristup razvoju umjetne inteligencije te upozoravaju da kineski otvoreni modeli predstavljaju sigurnosni rizik, ali i prijetnju njihovu poslovanju.

David Sacks: 'To je potpuno neprihvatljivo'

Jedan od najglasnijih kritičara Ballovih izjava bio je investitor David Sacks, bivši Trumpov savjetnik za umjetnu inteligenciju i kriptovalute, koji danas supredsjeda predsjedničkim Vijećem za znanost i tehnologiju. Na društvenoj mreži X poručio je da je 'instrumentalizacija regulatorne neizvjesnosti potpuno neprihvatljiva'.

Prema njegovu mišljenju, vodeći američki proizvođači zatvorenih AI modela, koje je nazvao svojevrsnim duopolom, žele iskoristiti državu da bi uklonili konkurenciju otvorenih modela.

Pod tim duopolom prvenstveno misli na OpenAI i Anthropic. Sličan stav iznio je i poznati investitor Chamath Palihapitiya te je kratko poručio: 'Budućnost pripada otvorenom kodu. Trebamo ga prihvatiti i krenuti dalje.'

'Američke kompanije također su koristile tuđe podatke'

Softverski inženjer i poduzetnik Suhail Doshi odbacio je argument da bi kineski modeli trebali biti zabranjeni zbog tvrdnji da su razvijani korištenjem izlaza američkih AI modela, odnosno metodom poznatom kao 'destilacija modela'. Istaknuo je da su i vodeći američki modeli trenirani na golemim količinama javno dostupnih podataka, pri čemu vlasnici tih sadržaja nisu bili financijski obeštećeni.

Smatra da svaki pokušaj zabrane otvorenih AI modela pod izlikom zaštite od tzv. destilacije modela predstavlja prijetnju budućim američkim inovacijama.

Dio analitičara drži da se važnost otvorenih modela ipak precjenjuje. Analitičar Citrini Researcha, poznat pod nadimkom Jukan na društvenoj mreži X, upozorio je da otvoreni kod sam po sebi ne jamči tržišnu dominaciju. Kao primjer naveo je kineski DeepSeek jer on uspijeva nuditi niže cijene korištenja prvenstveno zahvaljujući optimiziranoj infrastrukturi i učinkovitijem načinu izvođenja modela, a ne isključivo zato što je otvoren.