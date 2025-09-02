TikTok uvodi zanimljive nove značajke, ali s ograničenjima

Korisnici TikToka uskoro će moći slati glasovne bilješke, slike i videozapise u izravnim porukama ili grupnim razgovorima. Ove bi se značajke trebale pojaviti u sljedećih nekoliko tjedana.

TikTok će ograničiti duljinu svojih bilješki na jednu minutu. Za slike i videozapise, korisnici će moći poslati do devet slika ili videozapisa, snimljenih iz aplikacije kamere ili biblioteke svog telefona, u izravnoj poruci ili grupnom chatu.

Postojat će i druga ograničenja, uključujući nemogućnost slanja slike ili videozapisa kao prve poruke drugom korisniku. Ovo novo ograničenje nadopunjuje trenutna pravila TikToka, koja dopuštaju samo registriranim korisnicima koji imaju najmanje 16 godina korištenje njegove značajke razmjene poruka.

TikTok također korisnicima starijim od 18 godina daje mogućnost uključivanja ili isključivanja postojeće značajke koja automatski otkriva i blokira slike s golotinjom u chatovima za korisnike između 16 i 18 godina, piše Engadget.