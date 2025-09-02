NOVITETI

TikTok uvodi zanimljive nove značajke, ali s ograničenjima

Miroslav Wranka

02.09.2025 u 04:00

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Zulfugar Karimov / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Stižu glasovne bilješke, slike i videozapisi, no neće ih moći svi koristiti podjednako

Korisnici TikToka uskoro će moći slati glasovne bilješke, slike i videozapise u izravnim porukama ili grupnim razgovorima. Ove bi se značajke trebale pojaviti u sljedećih nekoliko tjedana.

vezane vijesti

TikTok će ograničiti duljinu svojih bilješki na jednu minutu. Za slike i videozapise, korisnici će moći poslati do devet slika ili videozapisa, snimljenih iz aplikacije kamere ili biblioteke svog telefona, u izravnoj poruci ili grupnom chatu.

Postojat će i druga ograničenja, uključujući nemogućnost slanja slike ili videozapisa kao prve poruke drugom korisniku. Ovo novo ograničenje nadopunjuje trenutna pravila TikToka, koja dopuštaju samo registriranim korisnicima koji imaju najmanje 16 godina korištenje njegove značajke razmjene poruka.

TikTok također korisnicima starijim od 18 godina daje mogućnost uključivanja ili isključivanja postojeće značajke koja automatski otkriva i blokira slike s golotinjom u chatovima za korisnike između 16 i 18 godina, piše Engadget.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
REVOLUCIJA S RUĐERA

REVOLUCIJA S RUĐERA

Hrvatski znanstvenici razvili metodu koja kirurzima otkriva granice raka
NOVE TEHNOLOGIJE

NOVE TEHNOLOGIJE

Ovaj pametni stetoskop otkriva srčane bolesti u 15 sekundi
ZANIMLJIV POPIS

ZANIMLJIV POPIS

Time objavio listu najutjecajnijih ljudi u AI-ju. Uz Altmana i Muska i europska imena

najpopularnije

Još vijesti