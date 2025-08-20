TRUMP GLAVNA ZVIJEZDA

Pogledajte prvu objavu na TikToku Bijele kuće: Bio sam lovina, sad sam lovac...

M.Č./Hina

20.08.2025 u 07:19

Donald Trump
Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Bionic
Reading

Bijela kuća u utorak je pokrenula službeni TikTok račun, koristeći se platformom s više od 150 milijuna američkih korisnika kako bi širila poruke predsjednika Donalda Trumpa

Trump je otvoreno naklonjen popularnoj aplikaciji za kratke videozapise TikTok, kojoj pripisuje ipridobivanje potpore mladih birača tijekom pobjede nad demokratskom kandidatkinjom Kamalom Harris na predsjedničkim izborima u studenom 2024. godine.

@whitehouse

We’re so back

♬ original sound - The White House

Prethodne obavještajne procjene upozoravale su da su vlasnici aplikacije kratkih videozapisa pod utjecajem kineske vlade te da bi se aplikacija mogla koristiti za utjecaj na Amerikance.

Ovo je jedna od prvih objava na profilu Bijele kuće:

@whitehouse

‘I was the hunted, and now I’m the hunter.’

♬ original sound - The White House

"Trumpova administracija posvećena je tome da povijesne uspjehe predsjednika Trumpa prenese što širem krugu publike i na što više platformi", izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt nakon što je stranica pokrenuta.

"Poruka predsjednika Trumpa dominirala je TikTokom tijekom njegove predsjedničke kampanje i uzbuđeni smo što ćemo graditi na tim uspjesima i komunicirati na način na koji to nijedna druga administracija prije nije učinila", rekla je.

Račun @whitehouse započeo je s radom u utorak navečer, s ciljem komuniciranja predsjednikove politike, rekao je dužnosnik Bijele kuće.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PREDVODNICI PROMJENA

PREDVODNICI PROMJENA

U ovoj zemlji školarci već uče kako razgovarati s chatbotovima i prepoznati deepfake
DIGITALNI (NE)SUVERENITET

DIGITALNI (NE)SUVERENITET

Kad bi Bijela kuća to napravila, Europa bi završila u kaosu: 'Nije realno, ali...'
STIGLA POTVRDA

STIGLA POTVRDA

Zvono zvoni za Windows 10: Nadogradnja u listopadu 2025. bit će posljednja

najpopularnije

Još vijesti