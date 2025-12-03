Netflix ukida podršku za brojne televizore, puno ljudi neće biti zadovoljno

Prema navodima na stranici za pomoć, Netflix više ne podržava emitiranje emisija s mobilnog uređaja na većinu televizora i uređaja za streaming TV-a. Za navigaciju Netflixom morat ćete koristiti daljinski upravljač koji ste dobili s televizorom ili uređajem za streaming TV-a.

Emitiranje i dalje trebalo raditi sa starijim Chromecast uređajima i televizorima koji podržavaju Google Cast, ali samo za korisnike koji imaju pretplatu bez oglasa.