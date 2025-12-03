Netflix ukida podršku za brojne televizore, puno ljudi neće biti zadovoljno

Emitiranje i dalje trebalo raditi sa starijim Chromecast uređajima i televizorima koji podržavaju Google Cast, ali samo za korisnike koji imaju pretplatu bez oglasa
Prema navodima na stranici za pomoć, Netflix više ne podržava emitiranje emisija s mobilnog uređaja na većinu televizora i uređaja za streaming TV-a. Za navigaciju Netflixom morat ćete koristiti daljinski upravljač koji ste dobili s televizorom ili uređajem za streaming TV-a.
Emitiranje i dalje trebalo raditi sa starijim Chromecast uređajima i televizorima koji podržavaju Google Cast, ali samo za korisnike koji imaju pretplatu bez oglasa.
Međutim, ako imate Google TV Streamer, Chromecast s Google TV-om ili televizor koji radi na Android TV-u, emitiranje možda više neće biti opcija u Netflixovoj aplikaciji. Čini se kako Netflix posljednjih tjedana tiho smanjuje podršku za emitiranje jer su neki korisnici sredinom studenog izvijestili kako to više nije opcija za njih.
Nemali broj ljudi bit će time razočarani jer im je lakše pretražiti nešto što žele gledati na mobilnoj aplikaciji i zatim to emitirati na televizoru nego daljinskim upravljačem na TV aplikaciji. Netflix ponekad ukida značajke koje se ne koriste široko kako bi uložio više resursa negdje drugdje. Prethodno su ukinuli podršku za AirPlay 2019. zbog 'tehničkih ograničenja', piše Engadget.