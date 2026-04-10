TikTok najavio gradnju drugog data centra u Finskoj. Političari nisu zadovoljni ni prvim

Njegova matična tvrtka, kineski ByteDance, u siječnju je izbjegla američku zabranu zbog zabrinutosti oko zaštite podataka.

TikTok planira uložiti milijardu eura u izgradnju drugog podatkovnog centra u Finskoj u manje od godinu dana, dok seli pohranu podataka za europske korisnike na Stari kontinent.

Europske države pak pojačavaju pritisak na društvene mreže zbog zaštite djece od njihovih algoritama koji izazivaju ovisnost.

Novi podatkovni centar s početnim kapacitetom od 50 megavata (MW) i ukupnim potencijalnim kapacitetom od 128 MW bit će sagrađen u Lahtiju, na jugu Finske.

Ulaganje je dio 'europske inicijative tvrtke za suverenitet podataka od 12 milijardi eura, a ona pruža vodeću zaštitu u industriji za podatke više od 200 milijuna europskih korisnika', poručili su iz TikToka.

Finska je postala magnet za podatkovne centre jer tvrtke kao što su Microsoft i Google nastoje smanjiti troškove energije i ispuniti klimatske ciljeve koristeći hladnu klimu, nisku cijenu električne energije s niskim udjelom ugljika te stabilno i poslovno povoljno regulatorno okruženje u Europskoj uniji.

No finski političari nisu zadovoljni TikTokovim planom da sagradi prvi podatkovni centar u toj državi. Iako je finsko ministarstvo obrane odobrilo ulaganje 2024. godine, političari nisu bili obaviješteni. Tadašnji finski ministar gospodarstva Wille Rydman prošle godine pozvao je na ponovno razmatranje projekta zbog sigurnosnih problema i nedostatka otvorenosti oko planova tvrtke.

TikTok tvrdi da podatke korisnika iz Europe trenutno pohranjuju uz pojačane zaštitne mjere u tri podatkovna centra u Norveškoj, Irskoj i SAD-u. Njihov prvi finski podatkovni centar u Kouvoli trebao bi biti operativan do kraja ove godine, a drugi do 2027., piše Reuters.