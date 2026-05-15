Trump ima vlastitu društvenu mrežu, ali na TikToku broji milijune pregleda

Objavivši na Truth Socialu infografiku svojih računa na TikToku, američki predsjednik je ustvrdio da jeprema podacima od siječnja do travnja ove godine najgledaniji TikToker na svijetu

Da se američki predsjednik Donald Trump voli hvaliti da je najbolji, najpametniji i da je vrlo voljen dobro je znano. U tu svrhu svako malo nešto napiše na svojoj društvenoj mreži Truth Socialu, a u petak je umjesto riječi, stavio detaljnu infografiku koja navodi da doslovno ima najgledaniji TikTok kanal s najviše pratitelja na svijetu.

Konkretno, u ovoj infografici za koju navodi da je napravljena u travnju ove godine te koristi podatke od početka siječnja, Trump se pohvalio s osam milijardi ukupnih pregleda te četiri milijuna pregleda po objavi. Ipak, naglasio je da su ovo ukupne brojke kada se uz njegov TikTok (@realdonaldtrump) zbroje i profili @teamtrump, @whitehouse i @cabinet. 'Viralna brzina, u 2026. godini Trumpova četiri TikTok profila zajedno imaju preko 15 milijuna novih pregleda dnevno, preko 47 tisuća novih pratitelja dnevno, preko 643 tisuća novih pregleda po satu i preko dvije tisuće novih pratitelja po satu', piše između ostalog na toj infografici.

Često izazove buru na internetu Trump navodi i da sve skupa ima 400 milijardu pregleda, te je nastavio pobrojavati podatke o gledanosti. Konkretno, 60 milijardi pregleda na sve TikTokove predsjednika Trumpa, 13 milijardi pregleda na sadržaje vezane uz operaciju 'Epski bijes' protiv Irana, dvije milijarde pregleda na TikTokove zahvala Trumpu kao i milijardu pogleda na TikTokove vezane uz Trumpove mirovne sporazume.