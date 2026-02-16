Popuštaju pod pritiskom? Novi video AI alat ByteDancea dobit će ugrađenu zaštitu

Seedance 2.0 , omogućuje korisnicima stvaranje realističnih videa na temelju tekstualnih uputa. Međutim, čini se kako viralni videozapisi koje se dijeli na mreži prikazuju likove zaštićene autorskim pravima.

Odgovor ByteDancea dolazi nakon negativnih reakcija i oštrih upozorenja holivudskih skupina poput Motion Picture Association (MPA), trgovačkog udruženja koje predstavlja velike holivudske studije, uključujući Netflix, Paramount Skydance, Sony, Universal, Warner Bros. Discovery i Disney.

Grupa je krajem prošlog tjedna od ByteDancea zatražila trenutnu obustavu 'aktivnosti kršenja autorskih prava velikih razmjera'.

Disney je također zasebno pismom zatražio obustavu aktivnosti, optužujući tvrtku za distribuciju i reprodukciju njihovog intelektualnog vlasništvog putem novog alata umjetne inteligencije bez dopuštenja. Ustvrdili su kako je kineska tvrtka 'unaprijed zapakirala Seedance s piratskom bibliotekom likova zaštićenih autorskim pravima, prikazujući ih kao da su clip art u javnoj domeni'.

Slično je postupio i Paramount Skydance. Disney je u rujnu upozorio startup za umjetnu inteligenciju Character.AI na to kako treba prestati s neovlaštenom upotrebom svojih likova zaštićenih autorskim pravima. Nastojeći zaštititi svoje intelektualno vlasništvo, Disney je potpisao ugovor o licenciranju s OpenAI-em i investirao u njega.

Ugovor omogućuje tvrtki za umjetnu inteligenciju korištenje Disneyjevih likove iz franšiza Ratova zvijezda, Pixara i Marvela u svom video generatoru Sora, piše CNBC.