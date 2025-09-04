Carlo Acutis u nedjelju će postati prvi katolički svetac milenijske generacije

Talijanski tinejdžer koji je 2006. umro od leukemije postat će prvi katolički svetac milenijske generacije u nedjelju, na obredu kanonizacije koji će voditi papa Lav na Trgu sv. Petra, a očekuje se da će tomu prisustvovati deseci tisuća vjernika

Carlo Acutis, koji je umro u dobi od 15 godina, bio je poznat po korištenju svojih računalnih vještina za širenje svijesti o katoličkoj vjeri. Njegova priča privukla je veliku pozornost katoličke mladeži, a sada će biti uzdignut na istu razinu kao Majka Tereza i Franjo Asiški. Nedjeljna ceremonija izvorno je bila zakazana za travanj, ali je odgođena nakon smrti pape Franje. Lav, izabran u svibnju da zamijeni Franju, sada će prvi put voditi takav događaj. Lav će također kanonizirati Piera Giorgia Frassatija, mladog Talijana koji je bio poznat po pomaganju onima u potrebi i umro od dječje paralize 1920-ih.

Acutisova majka Antonia Salzano ranije ove godine izjavila je za Reuters da je srž sinove privlačnosti za katoličku mladež bila ta što je živio istim životom kao i drugi tinejdžeri u 2000-ima. 'Carlo je bio obično dijete poput (drugih). Igrao se, imao prijatelje i išao u školu. Ali njegova izvanredna kvaliteta bila je činjenica da je otvorio vrata svojeg srca Isusu i stavio Isusa na prvo mjesto u svojem životu', rekla je. 'Koristio je ovu vještinu kako bi širio dobru vijest, evanđelje', dodala je. 'Želio je pomoći ljudima da imaju više vjere, da shvate da postoji zagrobni život, da smo (hodočasnici) na ovom svijetu.' Proglašenje svetim znači da Crkva vjeruje da je osoba živjela svetim životom i da je sada u raju s Bogom.