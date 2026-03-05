Iran poslao bombardere na najveću američku bazu: Katarski lovci ih srušili u dramatičnoj borbi

Iranski bombarderi našli su se na samo nekoliko minuta od napada na najveću američku vojnu bazu na Bliskom istoku prije nego što su ih katarski lovci oborili u svojoj prvoj zračnoj borbenoj misiji, doznaje CNN od dva izvora upoznata s operacijom

U ponedjeljak ujutro iranska Revolucionarna garda poslala je dva taktička bombardera Su-24, zrakoplove sovjetskog podrijetla, prema zračnoj bazi Al Udeid u Kataru, gdje se obično nalazi oko 10.000 američkih vojnika. Prema jednom izvoru, iranski zrakoplovi bili su ‘dvije minute’ udaljeni od svojih ciljeva, Drugi izvor za CNN rekao je da su letjelice vizualno identificirane te da su ‘nosile bombe i navođeno streljivo’. Katarske snage pokušale su uspostaviti kontakt putem radija, no odgovor nije stigao. Zrakoplovi su se pritom spustili na visinu od svega 24 metra kako bi izbjegli radarsko otkrivanje.

Katar smjesta podigao borbene avione Zbog ‘vremenskih ograničenja’ i ‘na temelju dostupnih dokaza’ letjelice su potom ‘klasificirane kao neprijateljske’. Katar je odmah podigao svoje borbene zrakoplove, a katarski lovac F-15 ušao je u zračnu borbu s iranskim bombarderima prije nego što ih je oborio. Iranski zrakoplovi srušili su se u katarske teritorijalne vode, a glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari rekao je da je u tijeku potraga za posadama. Incident je potvrdio i američki general Dan Caine, načelnik Združenog stožera američke vojske. ‘Katarski lovci prvi su put oborili dva iranska bombardera na putu prema njihovoj lokaciji’, rekao je na brifingu u Pentagonu. Napetosti u regiji naglo su eskalirale nakon američkih i izraelskih zračnih napada na Iran. U prvom valu napada u subotu ubijen je iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, kada je uništen njegov kompleks u Teheranu.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Media Magik Entertainment