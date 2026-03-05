Iran poslao bombardere na najveću američku bazu: Katarski lovci ih srušili u dramatičnoj borbi

Iranski bombarderi našli su se na samo nekoliko minuta od napada na najveću američku vojnu bazu na Bliskom istoku prije nego što su ih katarski lovci oborili u svojoj prvoj zračnoj borbenoj misiji, doznaje CNN od dva izvora upoznata s operacijom
U ponedjeljak ujutro iranska Revolucionarna garda poslala je dva taktička bombardera Su-24, zrakoplove sovjetskog podrijetla, prema zračnoj bazi Al Udeid u Kataru, gdje se obično nalazi oko 10.000 američkih vojnika. Prema jednom izvoru, iranski zrakoplovi bili su ‘dvije minute’ udaljeni od svojih ciljeva,
Drugi izvor za CNN rekao je da su letjelice vizualno identificirane te da su ‘nosile bombe i navođeno streljivo’. Katarske snage pokušale su uspostaviti kontakt putem radija, no odgovor nije stigao. Zrakoplovi su se pritom spustili na visinu od svega 24 metra kako bi izbjegli radarsko otkrivanje.
Katar smjesta podigao borbene avione
Zbog ‘vremenskih ograničenja’ i ‘na temelju dostupnih dokaza’ letjelice su potom ‘klasificirane kao neprijateljske’. Katar je odmah podigao svoje borbene zrakoplove, a katarski lovac F-15 ušao je u zračnu borbu s iranskim bombarderima prije nego što ih je oborio.
Iranski zrakoplovi srušili su se u katarske teritorijalne vode, a glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari rekao je da je u tijeku potraga za posadama. Incident je potvrdio i američki general Dan Caine, načelnik Združenog stožera američke vojske. ‘Katarski lovci prvi su put oborili dva iranska bombardera na putu prema njihovoj lokaciji’, rekao je na brifingu u Pentagonu.
Napetosti u regiji naglo su eskalirale nakon američkih i izraelskih zračnih napada na Iran. U prvom valu napada u subotu ubijen je iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, kada je uništen njegov kompleks u Teheranu.
Iran ispalio više od 400 balističih projektila i više od tisuću dronova
Od tada je Iran, prema podacima regionalnih vlada, ispalio više od 400 balističkih projektila i više od tisuću dronova prema arapskim državama uz Perzijski zaljev.
U telefonskom razgovoru s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem katarski premijer Mohammed bin Abdulrahman Al Thani incident je opisao kao ‘eskalaciju’ koja pokazuje da Iran ‘nema stvarnu želju’ za smirivanjem situacije.
‘Umjesto toga, pokušava nanijeti štetu svojim susjedima i uvući ih u rat koji nije njihov’, poručio je Al Thani.
Iako je većina projektila i dronova presretnuta, šest američkih vojnika poginulo je u nedjelju kada je iranski projektil probio protuzračnu obranu i pogodio improvizirani operativni centar u kuvajtskoj luci Shuaiba.