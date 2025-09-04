Jedan od najvećih svjetskih ledenih bregova raspada se nakon 40 godina

Jedan od najvećih i najdugovječnijih ledenih bregova na svijetu, A23a, u procesu je raspada gotovo četiri desetljeća nakon što se odlomio od Antarktike

U ožujku ove godine A23a je, nakon što se nasukao kod britanskog prekomorskog teritorija Južna Georgia, izgledao poput nepomičnog giganta: blok leda težak bilijun tona, više nego dvostruko veći od šireg područja Londona. Znanstvenici su tada strahovali da bi njegovo raspadanje moglo ugroziti milijunske kolonije pingvina, tuljana, pa i morskih ptica na otoku, piše Sky News. No ubrzo se ponovno odvojio i krenuo dalje prema sjeveru. Sada, u antarktičkom proljeću, satelitske snimke pokazuju da se počeo raspadati. 'Dugo je bio izložen toplijim vodama i praktički je istrunuo', rekao je oceanograf Andrew Meijers iz Britanskog antarktičkog instituta u Cambridgeu.

Proteklih dana odvojili su se golemi komadi, uključujući onaj površine 80 četvornih kilometara – ledeni brijeg impozantne veličine. Glavni blok i dalje pokriva oko 1700 četvornih metara, više od površine Londona, no stručnjaci procjenjuju da će nestati u svega nekoliko tjedana. 'Neće potrajati duže od mjesec dana', kaže Meijers. Kako se komadi odvajaju, raste površina izložena toplijoj vodi, što ubrzava topljenje. Usto, A23a je uhvaćen u morsku struju koja ga nosi prema sve toplijim područjima. Brzo raspadanje znači da A23a više ne predstavlja ozbiljnu prijetnju ekosustavima Južne Georgije. Međutim brojni manji ledeni bregovi mogli bi postati opasnost za pomorski promet, posebice ribarske brodove i kruzere. Britansko ratno zrakoplovstvo nedavno je ponovno preletjelo područje u sklopu operacije Cold Stare, a ona mapira ledene bregove rizične za brodove u Južnom oceanu.