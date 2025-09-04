Odvjetnik neoprezno koristio umjetnu inteligenciju, sud ga kaznio

Tijekom saslušanja 19. srpnja 2024. godine anonimni odvjetnik koji je zastupao supruga u sporu između bračnog para dostavio je sudu popis prethodnih slučajeva koje je zatražila sutkinja Amanda Humphreys u vezi sa zahtjevom za ovrhu u tom slučaju.

Odvjetnik iz Viktorije postao je prvi u Australiji koji se suočio s profesionalnim sankcijama zbog korištenja umjetne inteligencije u sudskom postupku. Lišen je mogućnosti obavljanja prakse glavnog odvjetnika nakon što je umjetna inteligencija generirala lažne navode koje sud nije uspio provjeriti.

Kada se Humphreys vratila u svoj ured, u presudi je navela kako ni ona ni njezini suradnici nisu mogli identificirati slučajeve na popisu.

Kada se stvar vratila na sud, odvjetnik je potvrdio kako je popis pripremljen korištenjem pravnog softvera koji koristi umjetnu inteligenciju. Priznao je kako nije provjerio točnost informacija prije nego što ih je dostavio sudu. Odvjetnik se sudu 'bezuvjetno ispričao' i rekao da će 'uzeti k srcu naučene lekcije' te zamolio obustavu pokretanja istrage.

Rekao je kako ne razumije u potpunosti kako softver funkcionira i priznao je potrebu za provjerom točnosti istraživanja potpomognutog umjetnom inteligencijom. Isplatio je odvjetnicima u ime druge strane troškove propalog saslušanja.

Istraga u javnom interesu

Humphreys je prihvatila ispriku i priznala kako stres koji je izazvala znači kako je malo vjerojatno da će se to ponoviti. Ipak, istraga je pokrenuta jer je to u javnom interesu, s obzirom na sve veću upotrebu alata umjetne inteligencije u pravu. Bio je to jedan od prvih zabilježenih slučajeva u Australiji u kojem je odvjetnik uhvaćen u korištenju umjetne inteligencije na sudu zbog lažnih navoda.

Nakon istrage mu je oduzeto pravo vođenja parnica kao glavni odvjetnik. Više nije mogao upravljati novcem iz zaklade i voditi vlastitu odvjetničku praksu, već samo raditi kao odvjetnik zaposlenik. Bit će pod nadzorom dvije godine, tijekom koje će i on i oni koji ga nadziru morati podnositi tromjesečna izvješća.

Nakon ovog slučaja na australskim sudovima prijavljeno ih je još više od 20, u kojima je utvrđeno kako su odvjetnici i ljudi koji su se sami zastupali koristili umjetnu inteligenciju u pripremi sudskih dokumenata, što je dovelo do toga da ti dokumenti sadrže lažne citate.

U Australiji je također zabilježen barem jedan slučaj u kojem je netko tvrdio kako je dokument pripremljen pomoću ChatGPT-ja, samo da bi sud utvrdio da je dotični dokument stvoren prije nego što je ChatGPT bio dostupan javnosti, piše Guardian.