Toplije zime prijete zimskim sportovima. MOO razmatra pomicanje termina idućeg ZOI-ja

Navijači koji su u Cortinu stigli opremljeni debelim zimskim jaknama, rukavicama i grijačima za ruke ubrzo su shvatili da im većina opreme neće trebati. Snijeg se počeo topiti s krovova jer su temperature prošlog vikenda dosegnule oko 4,5 stupnjeva Celzija, a brzo se ukazalo i sunce.

'Definitivno sam očekivao da ćemo nositi sve slojeve odjeće. Kupio sam grijače za ruke i grijane čarape, a sad nemam ni rukavice', rekao je Jay Tucker iz američke savezne države Virginije, koji je doputovao bodriti reprezentaciju SAD-a, piše Euronews.

Meteorolog Shel Winkley iz organizacije Climate Central upozorava da su vremenski obrasci sve nepredvidljiviji jer se Zemlja zagrijava rekordnom brzinom. Prema njegovim riječima, veljača u Cortini danas je u prosjeku 3,6 stupnjeva toplija nego prije 70 godina, kada je grad prvi put bio domaćin Zimskih olimpijskih igara.

Sve veći izazov za organizatore

Klimatske promjene postaju ozbiljan problem za organizatore zimskih sportskih natjecanja. Međunarodni olimpijski odbor (MOO) prošlog tjedna tako je objavio da razmatra mogućnost pomicanja termina idućih Zimskih olimpijskih igara s veljače na siječanj da bi se izbjegle više temperature.

Dodatni izazov za ZOI u Milanu i Cortini predstavlja činjenica da se natjecanja održavaju na velikom broju lokacija s vrlo različitim klimatskim uvjetima. Primjerice, Bormio i Livigno udaljeni su manje od sat vremena vožnje, ali ih razdvaja planinski prijevoj koji značajno utječe na vremenske prilike.

Organizacijski odbor zato blisko surađuje s četiri regionalne meteorološke službe. Na ključnim natjecateljskim lokacijama postavljeni su brojni senzori – uz skakaonice, duž staza za alpsko skijanje i na biatlonskim strelištima. Tamo gdje automatske postaje ne mogu prikupiti sve podatke, angažirani su i stručnjaci za analizu snježnih uvjeta.

Želja organizatora je vedro vrijeme, slab vjetar i niske temperature da bi natjecanja bila sigurna i da bi se očuvala kvaliteta snijega. No prognoze pokazuju da bi tijekom natjecanja moglo biti još dana s iznadprosječnim temperaturama.

Vrijeme izravno utječe na natjecanja

Vremenski uvjeti presudni su za sigurnost i regularnost zimskih sportova. Filippo Bazzanella, voditelj sportskih operacija i planiranja organizacijskog odbora, upozorava da visoke temperature mogu narušiti stabilnost snježne podloge na skijaškim stazama, a dobra vidljivost i stabilan led ključni su za natjecanja u zatvorenim arenama i klizačkim centrima.

Vjetar i slaba vidljivost najčešći su razlozi promjena rasporeda natjecanja. U sportovima poput biatlona čak i male promjene smjera vjetra mogu utjecati na preciznost gađanja.

Američka skijašica Jackie Wiles priznala je da su vremenski uvjeti ove sezone često otežavali natjecanja. 'Mislim da smo naučili ostati koncentrirani jer će mnoge sportaše vremenski uvjeti izbaciti iz ritma. Moramo prihvatiti to da će biti kako bude i svejedno dati maksimum', izjavila je na konferenciji za medije.