Fenomen hikikomori u Italiji: Više od 200.000 mladih živi u potpunoj društvenoj izolaciji

Hikikomori najviše pogađa adolescente koji se povlače u sebe, često na dulje vrijeme, zbog dubokih problema u odnosima i osobnih problema. Razloga je mnogo: osjećaj neadekvatnosti, poteškoće u odnosima s vršnjacima, frustracija i samoponižavanje. U Japanu je milijun takvih slučajeva.

U Italji je takvih slučajeva 200.000, puno više od službenih procjena, stoji u izvješću objavljenom u srijedu na konferenciji 'Knjiga, papir i olovka' održanoj u ministarstvu obrazovanja kojoj je nazočio ministar Giuseppe Valditara . Dok službene procjenu kažu da ih je 50 do 60 tisuća u zemlji, neslužbeni podaci govore o najmanje 200.000

'U kontaktu smo s 5000 do 10.000 obitelji mladih, a naša procjena je 200.000 slučajeva: problem je duboko ukorijenjen i u Italiji', upozorio je Marco Crepaldi, psiholog i predsjednik nacionalne udruge 'Hikikomori Italija', koja od 2017. radi na borbi protiv pojave socijalne izolacije mladih diljem Italije.

'Ovisnost nije samo psihološka, ​​već i emocionalna: doživljavamo emocionalnu ovisnost o umjetnoj inteligenciji', nastavio je. 'Moramo biti oprezni zbog nezdrave veze s njom i pratiti kako umjetna inteligencija ulazi u škole, ona može ometati proces učenja. Ukratko, moramo se usredotočiti na škole.'

Nedavno usvojeni 'Novi plan za djetinjstvo i adolescenciju' bavi se problemom socijalne izolacije među djecom i adolescentima, s ciljem da se istakne ovaj još uvijek malo poznati fenomen te da se razviju konkretni odgovori. Cilj je bolje razumjeti različite oblike izolacije putem ciljanog istraživanja te definirati alate i strategije za praćenje, sprječavanje i podršku osobama koju su zahvaćene.