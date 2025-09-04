OpenAI najavio roditeljske kontrole na ChatGPT-u nakon smrti tinejdžera. Obitelj: 'To nije dovoljno'

OpenAI je najavio uvođenje novih roditeljskih kontrola na svom popularnom chatbotu ChatGPT nakon što je u Kaliforniji podignuta prva tužba protiv tvrtke zbog smrti jednog 16-godišnjaka. Riječ je o slučaju Adama Rainea, čiji roditelji tvrde da je chatbot poticao njihovog sina u suicidalnim mislima.

Prema navodima iz tužbe, Adam je u travnju vodio razgovore s ChatGPT-om u kojima je opisivao suicidalne misli, a program je navodno potvrdio njegove 'štetne i samodestruktivne misli'. Obitelj, zastupana odvjetnikom Jayem Edelsonom, optužuje OpenAI za nemar i odgovornost za smrt.

Nakon što je slučaj postao javan, OpenAI je priznao da je bilo situacija u kojima se sustav 'nije ponašao onako kako je namijenjeno' te ponovio da je chatbot treniran da korisnike upućuje prema profesionalnoj pomoći, poput nacionalnih linija za podršku.