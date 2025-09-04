OpenAI najavio roditeljske kontrole na ChatGPT-u nakon smrti tinejdžera. Obitelj: 'To nije dovoljno'

Sve se veći broj mladih povjerava chatbotima koji su neadekvatno kvalificirani za stručnu psihološku pomoć
OpenAI je najavio uvođenje novih roditeljskih kontrola na svom popularnom chatbotu ChatGPT nakon što je u Kaliforniji podignuta prva tužba protiv tvrtke zbog smrti jednog 16-godišnjaka. Riječ je o slučaju Adama Rainea, čiji roditelji tvrde da je chatbot poticao njihovog sina u suicidalnim mislima.
Prema navodima iz tužbe, Adam je u travnju vodio razgovore s ChatGPT-om u kojima je opisivao suicidalne misli, a program je navodno potvrdio njegove 'štetne i samodestruktivne misli'. Obitelj, zastupana odvjetnikom Jayem Edelsonom, optužuje OpenAI za nemar i odgovornost za smrt.
Nakon što je slučaj postao javan, OpenAI je priznao da je bilo situacija u kojima se sustav 'nije ponašao onako kako je namijenjeno' te ponovio da je chatbot treniran da korisnike upućuje prema profesionalnoj pomoći, poput nacionalnih linija za podršku.
U novom ažuriranju OpenAI je najavio mjere koje roditeljima omogućuju povezivanje računa s tinejdžerima, upravljanje funkcijama poput memorije i povijesti razgovora te primanje obavijesti ako sustav detektira da je dijete u 'akutnoj krizi'. Tvrtka tvrdi da se mjere oblikuju u suradnji s psiholozima, stručnjacima za razvoj mladih i istraživačima ljudsko-računalne interakcije.
No Adamova obitelj smatra da to nije dovoljno. Odvjetnik obitelji Edelson kaže da se radi o 'kriznom PR-u kojim pokušavaju promijeniti temu', a ne stvarnoj brizi za sigurnost korisnika. 'Umjesto da hitno povuku opasni proizvod, OpenAI daje nejasna obećanja 'da će biti bolji',' rekao je.
Dio je to šireg trenda u kojem velike tehnološke tvrtke štite svoj imidž nakon ozbilje štete nanesene brojnim korisnicima, uključujući maloljetnike. Nakon britanskog Online Safety Acta, više platformi, uključujući Reddit i X, uvelo je provjere dobi, dok je Meta ovoga tjedna objavila nova ograničenja za AI chatbotove koji više neće moći razgovarati s tinejdžerima o samoubojstvu, samoozljeđivanju i poremećajima u prehrani.
Američki senator je, nadodaje BBC, pokrenuo istragu nakon što su bilješke u procurenom internog dokumentu iz Mete predložili da njezini AI proizvodi vodili 'senzualne' razgovore s tinejdžerima.
Ne ustručavajte se tražiti pomoć
- Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb
Nazovite na telefon 01-2376-470 kad god vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata. U Centar za krizna stanja pri KBC Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.
- Hrabri telefon
Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima, možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu.
Ako ste dijete, nazovite na besplatni broj 116-111.
A broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800-0800. Linija je otvorena svakim radnim danom od 9 do 20 sati.
- Psihološki centar TESA
Psihološki centar TESA udruga je koja već 25 godina daje besplatnu psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građana. Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr