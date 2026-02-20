Zabrane neće riješiti problem? Ovo su dva ključna uzroka ovisnosti mladih o društvenim mrežama i videoigrama

Digitalna ovisnost tako postaje sve veća tema rasprava diljem Europe, uz pitanje tko snosi odgovornost za zaštitu maloljetnika na internetu – tehnološke kompanije, roditelji ili države, piše Euronews.

Istraživanja pokazuju da su i sami mladi svjesni problema. Anketa organizacije Social Warning, koja se bavi digitalnom etikom, pokazala je da čak 77 posto talijanskih tinejdžera smatra da su ovisni o svojim uređajima, no mnogi pritom ističu da nemaju alate ni podršku kako bi promijenili svoje navike.

Prema podacima talijanskog Nacionalnog instituta za zdravlje, oko 100 tisuća mladih u dobi od 15 do 18 godina nalazi se u riziku od ovisnosti o društvenim mrežama . Istodobno se procjenjuje da dodatnih pola milijuna adolescenata pati od ovisnosti o videoigrama, što je Svjetska zdravstvena organizacija još 2019. godine službeno priznala kao medicinsko stanje.

Obiteljski odnosi i obrazovno siromaštvo kao ključni uzroci

Organizacija Con i bambini, koja je kroz Nacionalni fond za borbu protiv obrazovnog siromaštva djece financirala više od 800 projekata u Italiji, godinama prati ovaj fenomen. Njihova najnovija studija pokazuje da su obrazovno siromaštvo i narušeni obiteljski odnosi među glavnim pokretačima digitalne ovisnosti.

Prema riječima Simone Rotondi, voditeljice institucionalnih aktivnosti u toj organizaciji, više od 75 posto adolescenata koji žive u izolaciji i razvijaju ovisnost o društvenim mrežama ili igrama ima narušen, disfunkcionalan ili gotovo nepostojeći odnos s roditeljima.

Zabrane nisu dovoljne

Tema je u međuvremenu dobila i političku dimenziju. Europski parlament izglasao je prošlog studenog rezoluciju kojom se predlaže podizanje minimalne dobi za pristup društvenim mrežama na 16 godina. Francuska i Italija razmatraju zakon kojim bi se korištenje društvenih platformi zabranilo mlađima od 15 godina, a slične mjere razmatraju se i u Španjolskoj.

No stručnjaci upozoravaju da zakonodavne mjere mogu biti samo dio rješenja. Kako ističe Rotondi, regulacija može zaštititi i nadzirati, ali ne može sama promijeniti kulturne i obiteljske obrasce koji stoje u pozadini problema. 'Riječ je prije svega o obrazovnom izazovu. Nije dovoljno zabranjivati digitalno okruženje, već djecu ponovno povezati sa stvarnim životom i zajednicom', poručuje.

Prema mišljenju stručnjaka, zabrane mogu imati zaštitnu ulogu, ali ne mogu zamijeniti dugoročan i strukturiran odgojno-obrazovni pristup.

Zabrinuti roditelji, ali i svjesni mladi

Najviše su zabrinuti roditelji. Istraživanje, koje je organizacija Con i bambini provela u suradnji s institutom Demopolis pokazuje da 83 posto talijanskih odraslih strahuje od ovisnosti djece o internetu, pametnim telefonima i tabletima.

Mnogi pritom priznaju da ne znaju kako postaviti granice. 'Zabrinuti smo, ali ne možemo jednostavno oduzeti mobitel djeci. Potrebna nam je pomoć škola i institucija', rekao je jedan od roditelja.

Istodobno raste svijest među mladima. Kako ističu sami tinejdžeri, društvene mreže postale su njihov primarni izvor informiranja, zbog čega potpuno uklanjanje nije realno rješenje. 'Ne možemo spriječiti društvene mreže – živimo u hipertehnološkom svijetu. Trebali bismo učiti kako ih odgovorno koristiti. Bolje je ulagati u prevenciju nego u represiju', zaključuje jedna od sugovornica.