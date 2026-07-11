IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i izdvojili nekoliko oglasa

Oprema Micro Matic zapošljava Razvojnog inženjera (m/ž) sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijem strojarstva. Poželjno je iskustvo na sličnim poslovima, poznavanje rada u MS Officeu te iskustvo rada u alatima za 3D modeliranje poput Crea, SolidWorksa ili sličnih programa. Poslodavac nudi ugovor na određeno vrijeme uz mogućnost stalnog zaposlenja. Prijavi se do 7. kolovoza.

Kuhada traži Web dizajnera – WordPress & WooCommerce (m/ž) s odličnim poznavanjem WordPressa i WooCommercea te iskustvom rada u Elementoru. Potrebno je osnovno znanje CSS-a, poznavanje alata za obradu fotografija poput Photoshopa, Illustratora ili Canve, razvijen osjećaj za dizajn te odgovornost i organiziranost u radu. Poslodavac nudi mogućnost rada iz ureda ili od kuće, besplatne obroke u uredu, ugodnu radnu atmosferu te mogućnosti profesionalnog razvoja i rasta plaće. Prijavi se do 18. srpnja.

Exxeta AG zapošljava na poziciji Support Operations Engineer – Managed Services (m/ž). Kandidati trebaju imati visoku ili višu stručnu spremu te dobro poznavati SQL, Windows i Linux sustave, ServiceNow, Jirau i druge alate za upravljanje IT uslugama. Poslodavac nudi rad na inovativnim projektima, mogućnosti stručnog razvoja i edukacije, atraktivan paket primanja s dodacima za smjenski rad te poticajno radno okruženje. Prijavi se do 25. srpnja.

SINTAKSA zapošljava Inženjera za automatizaciju – softver (m/ž/d) sa završenim studijem automatizacije, elektrotehnike, računalnog inženjerstva ili srodnog područja. Potrebno je iskustvo u PLC programiranju i radu sa sustavima poput Siemens TIA Portala, Step7 ili Rockwella, dobro razumijevanje industrijske automatizacije te spremnost na međunarodna putovanja do 40 posto radnog vremena. Poslodavac nudi međunarodno radno okruženje, fleksibilne modele rada, mogućnosti stručnog usavršavanja i razvoja prema upravljanju projektima te plaćeni topli obrok, prijevoz i druge pogodnosti. Prijavi se do 19. srpnja.

Marker d.o.o. traži Senior Support Managera (m/ž) s iskustvom rada u korisničkoj podršci i dobrim poznavanjem CMS sustava, web trgovina, ticketing alata te LLM rješenja poput ChatGPT-a, Claudea ili Geminija. Potrebno je iskustvo rada u korisničkoj podršci, poznavanje procesa reklamacija i eskalacija te rada s dostavnim službama i njihovim integracijama. Poslodavac osigurava službeni laptop i mobitel, fleksibilno radno vrijeme, interne i eksterne edukacije te poticajno i zdravo radno okruženje. Prijavi se do 20. srpnja.

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