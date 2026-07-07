Velik udarac za Xbox: Microsoft dijeli tisuće otkaza, rješavaju se četiri studija

Microsoft ukida oko 4800 radnih mjesta, oko 2,1 posto globalne radne snage te tvrtke, a odjel za konzolu Xbox jedan je među najteže pogođenim
'Naše poslovanje se mijenja jer se svijet oko njega mijenja. Način na koji je tehnologija izgrađena, implementirana i korištena mijenja se brže nego u bilo kojem trenutku otkad sam ovdje', poručila je zaposlenicima Amy Coleman, Microsoftova izvršna potpredsjednica i glavna direktorica za ljudske resurse.
Iako radna mjesta nisu zamijenjena umjetnom inteligencijom, tehnologija mijenja način na koji se posao obavlja, dodala je Coleman.
Promjene nastupaju jer se Microsoft nastoji nametnuti kao glavni igrač u razvoju umjetne inteligencije dok tvrtke poput Anthropica i OpenAI-a sve više prilagođavaju svoje AI alate za poslovnu upotrebu i produktivnost. Microsoft je, kao i druge tvrtke u računalnom oblaku, posljednjih godina uložio milijarde američkih dolara u infrastrukturu umjetne inteligencije, no postoje zabrinutosti oko toga može li generirati značajan povrat tih ulaganja.
Aktualna runda rezova uslijedila je nakon nekoliko krugova otpuštanja i promjena osoblja u tehnološkoj industriji prošle godine jer tvrtke nastoje smanjiti troškove zaposlenika i povećavaju potrošnju na AI. Microsoft je u travnju ponudio dobrovoljno umirovljenje za sedam posto svog osoblja u SAD-u. Prema njihovim podacima, više od 30 posto zaposlenika koji su ispunjavali uvjete za to odlučilo je prihvatiti ponudu.
Također je otpustio oko 9000 radnika prije otprilike godinu dana, ali i tri posto svoje radne snage u svibnju prošle godine. No planira potrošiti 190 milijardi dolara na infrastrukturu i podatkovne centre u 2026. godini. Također istražuje druge pristupe slične programu dobrovoljnog umirovljenja kako bi se izbjeglo otpuštanje kada je to moguće.
Najteža hardverska kriza u povijesti
Microsoft planira ukinuti oko 3200 radnih mjesta iz odjela za Xbox tijekom fiskalne 2027., s 1600 radnih mjesta koja će biti odmah ukinuta, objavila je izvršna direktorica Xboxa Asha Sharma na X-u.
Tvrtka je krenula u akvizicije početkom 2018. godine kupovinom više studija za videoigre u nadi da će njihove ponude odvratiti ljude od konkurentskih platformi. Ta strategija uglavnom nije uspjela. 'Sada se natječemo ne samo s najvećim izdavačima, već i s manjim neovisnim studijima. Nije moguće niti poželjno posjedovati svaki veliki nezavisni studio', ustvrdila je Sharma.
Otkazi u Xboxu također dolaze nakon usporavanja potrošnje na videoigre poslije pandemije. Iako se industrija uglavnom oporavila od tog pada, prema izvješćima Boston Consulting Groupa i Bain & Company, proizvođači konzola bore se s nedostatkom memorije koji ih je prisilio na podizanje cijena proizvoda.
Cijene Xboxovih konzola porast će za 100 do 150 dolara, ovisno o modelu, od 1. kolovoza. Prema Sharminim riječima, industrija se suočava s najtežom hardverskom krizom u povijesti, stoga vjeruje da je nužno resetirati Xbox.
Tvrtka se kladila na svoju uslugu pretplate na igre Game Pass i akvizicije studija kako bi potaknula rast. Ali rast nije bio očekivane brzine. U sklopu restrukturiranja Microsoft će se tako riješiti četiri studija: Compulsion Games i Double Fine Productions postat će neovisni dok će Ninja Theory i Undead Labs prijeći pod novu upravu.
Prihod Xboxa smanjio se za pet posto u tromjesečju koje je završilo u ožujku, a timovi te tvrtke 40 posto su veći nego što su bili kada su najnovije konzole tvrtke lansirane 2020. godine, unatoč sve manjoj bazi igrača. Ulaganja u Xbox bit će nastavljena, ali s većim fokusom, disciplinom i jasnoćom, najavila je Sharma, a prenosi CNN Business.