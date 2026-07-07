Velik udarac za Xbox: Microsoft dijeli tisuće otkaza, rješavaju se četiri studija

Microsoft ukida oko 4800 radnih mjesta, oko 2,1 posto globalne radne snage te tvrtke, a odjel za konzolu Xbox jedan je među najteže pogođenim

'Naše poslovanje se mijenja jer se svijet oko njega mijenja. Način na koji je tehnologija izgrađena, implementirana i korištena mijenja se brže nego u bilo kojem trenutku otkad sam ovdje', poručila je zaposlenicima Amy Coleman, Microsoftova izvršna potpredsjednica i glavna direktorica za ljudske resurse. Iako radna mjesta nisu zamijenjena umjetnom inteligencijom, tehnologija mijenja način na koji se posao obavlja, dodala je Coleman.

Promjene nastupaju jer se Microsoft nastoji nametnuti kao glavni igrač u razvoju umjetne inteligencije dok tvrtke poput Anthropica i OpenAI-a sve više prilagođavaju svoje AI alate za poslovnu upotrebu i produktivnost. Microsoft je, kao i druge tvrtke u računalnom oblaku, posljednjih godina uložio milijarde američkih dolara u infrastrukturu umjetne inteligencije, no postoje zabrinutosti oko toga može li generirati značajan povrat tih ulaganja. Aktualna runda rezova uslijedila je nakon nekoliko krugova otpuštanja i promjena osoblja u tehnološkoj industriji prošle godine jer tvrtke nastoje smanjiti troškove zaposlenika i povećavaju potrošnju na AI. Microsoft je u travnju ponudio dobrovoljno umirovljenje za sedam posto svog osoblja u SAD-u. Prema njihovim podacima, više od 30 posto zaposlenika koji su ispunjavali uvjete za to odlučilo je prihvatiti ponudu. Također je otpustio oko 9000 radnika prije otprilike godinu dana, ali i tri posto svoje radne snage u svibnju prošle godine. No planira potrošiti 190 milijardi dolara na infrastrukturu i podatkovne centre u 2026. godini. Također istražuje druge pristupe slične programu dobrovoljnog umirovljenja kako bi se izbjeglo otpuštanje kada je to moguće.

This is an important email I sent today to all employees at XBOX:



Team,



We are beginning the most significant restructure in XBOX history. After careful consideration, I've made the difficult decision to reduce our team by approximately 3,200 throughout FY27. This will include… — ASHA (@asha_shar) July 6, 2026