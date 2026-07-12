Ruski napad razotkrio ozbiljan skandal u Ukrajini: 'To je bilo izričito zabranjeno!'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su dvije državne obrambene tvrtke nezakonito skladištile streljivo u naseljenom području Višnjeva pokraj Kijeva, gdje je ruski raketni napad početkom tjedna izazvao snažne sekundarne eksplozije, usmrtio deset ljudi i oštetio stotine kuća

Zelenski je poručio da su odgovorni identificirani te da će protiv njih biti poduzete mjere, prenosi Euromaidan Press. Tu je informaciju potvrdio i niz drugih medija, uključujući Kyiv Independent i Guardian. 'To je bilo izričito zabranjeno' Govoreći o rezultatima istrage, Zelenski je rekao da je Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) utvrdila tko je odobrio korištenje skladišta u Višnjevu.

'Postoje posebno određene lokacije za skladištenje oružja i streljiva, a sve se nalaze izvan stambenih područja. Ono što se dogodilo predstavljalo je izravno kršenje zakona i odluke Stožera vrhovnog zapovjednika', rekao je ukrajinski predsjednik. Dodao je da svaki direktor državne obrambene tvrtke mora osigurati da se slična tragedija više nikada ne ponovi. Raketa pogodila skladište Ruski projektil pogodio je početkom tjedna skladište streljiva u Višnjevu, zapadnom predgrađu Kijeva. Nakon prvog pogotka uslijedile su snažne sekundarne eksplozije koje su izazvale velika razaranja u okolnim stambenim četvrtima. Prema ukrajinskim vlastima, poginulo je deset ljudi, a oštećene su stotine kuća i drugih objekata. Incident je izazvao veliko nezadovoljstvo stanovnika, koji su tvrdili da nisu znali kako se u njihovoj blizini nalazi skladište vojne opreme.

🇺🇦 Well, this is definitely no small fart. In Vyshneve, a satellite city of Kiev in the Kiev region, an evacuation is underway due to the threat of explosions; detonations have been ongoing for over two hours. Train traffic has also been restricted. pic.twitter.com/OhDEhN98ev — Black Diamond (@blackdiammon) July 6, 2026

Pod istragom dvije državne tvrtke Euromaidan Press navodi da su u skladištenje streljiva bile uključene dvije državne obrambene tvrtke, među njima i Ukroboronprom, najveći ukrajinski proizvođač vojne opreme. Prema dostupnim informacijama, istraga treba utvrditi tko je donio odluku da se streljivo čuva u objektu koji se nalazio u neposrednoj blizini stambenih zgrada te zašto nisu poštovana pravila o sigurnom skladištenju. Novi udarac usred ruskih napada

President Zelensky said the warehouse that was targeted by Russia which led to a series of explosions in Vyshneve was an

Ukroboronprom ammunition depot. He said there will be a criminal case. https://t.co/rfaVTy9tRj — Rob Lee (@RALee85) July 9, 2026