Gotovo pola objava na Linkedinu napisali su botovi

Prema objavljenim rezultatima, čak 41 posto duljih objava na LinkedInu označeno je kao sadržaj koji je u cijelosti napisala umjetna inteligencija . Kod kraćih objava taj udio iznosi 30 posto , što LinkedIn, u okviru istraženih platformi, čini društvenom platformom s najvećim udjelom AI-generiranog sadržaja .

Velik dio sadržaja koji se danas objavljuje na LinkedInu mogao bi biti u potpunosti generiran umjetnom inteligencijom, pokazuje istraživanje tvrtke Pangram, poznate po razvoju alata za prepoznavanje AI-generiranog teksta .

Istraživanje je provedeno pomoću Pangramova proširenja za preglednike koje tijekom pregledavanja interneta analizira tekst i procjenjuje je li nastao pomoću AI-a. Tvrtka pritom koristi vlastiti alat za detekciju generiranog sadržaja, zbog čega rezultate treba promatrati uz određenu dozu opreza.

Osim LinkedIna, analizirano je još nekoliko popularnih platformi. Na Mediumu je, prema Pangramu, 31 posto duljih tekstova u potpunosti generirano umjetnom inteligencijom.

Na društvenoj mreži X udio potpuno AI-generiranih duljih objava iznosi 29 posto, dok je kod kraćih objava znatno niži i iznosi devet posto. Pangram navodi i da je samo 53,2 posto duljih tekstova na X-u označeno kao u potpunosti napisano od strane čovjeka, što upućuje na velik broj objava nastalih kombinacijom ljudskog rada i umjetne inteligencije.

Na Redditu je 13 posto duljih objava označeno kao potpuno AI-generirano, dok je kod kraćih objava taj udio tri posto.

Najmanji udio AI sadržaja među analiziranim platformama zabilježen je na Substacku. Ondje je umjetna inteligencija, prema procjeni Pangrama, u potpunosti napisala deset posto duljih tekstova, dok kraće objave imaju nešto veći udio od 12 posto.

Rezultati dolaze u trenutku kada se sve više raspravlja o utjecaju generativne umjetne inteligencije na sadržaj na internetu, osobito na profesionalnim mrežama poput LinkedIna, gdje se AI alati sve češće koriste za pisanje objava, životopisa i poslovnih članaka, zaključuje Gizmodo.