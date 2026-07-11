Slušalice koje oduševljavaju: Isprobali smo Anker Soundcore Liberty 5 Pro

Najnovije Ankerove slušalice koriste nekoliko zanimljivih inženjerskih rješenja kojima se praktičnost i opcije ponuđene korisniku podižu na razinu daleko iznad njihova cjenovnog razreda

Ankerova linija Soundcore Liberty prošla je kroz nekoliko uspona i padova, a najnovijim izdanjem, koje čine modeli Liberty 5 Pro i Liberty 5 Pro Max, u fokus stavlja dodatnu funkcionalnost uz blagoslov umjetne inteligencije. Soundcore Liberty 5 Pro dolazi s pokrovom koji klizi paralelno s plosnatim kućištem dok prednji dio kutijice ima mali ekran u boji koji služi za aktiviranje kontrola, biranje zvučnih profila, transparencije i tako dalje.

Stabilan oslonc u uhu Same slušalice podsjećaju na Bose Quietcomfort Ultra 2, uz produljeno kućište koje u ovom slučaju osigurava stabilan oslonac u uhu. Zahvaljujući dvije točke uporišta, mogu ostati na mjestu tijekom kretanja i vježbanja, uz niz koristi poput naglaska na vrlo jednostavan set komandi koje se, kao i većina drugih funkcija, mogu uređivati u službenoj aplikaciji za iOS ili Android. Samo kućište dolazi u nekoliko boja te, kao i kod drugih proizvođača, služi kao baza s većom baterijom koja puni slušalice dok ih ne nosite.

Svaka slušalica i kućište imaju vrlo glasan zvučnik koji se može oglasiti ako ih slučajno izgubite, a cijela stvar je nešto šira i deblja od AirPodsa, što je čini vrlo prenosivom i praktičnom za korištenje. Što se estetike tiče, kutijica s Ankerovim logotipom izgleda elegantno i minimalistički, a same slušalice koriste dizajn koji umjesto stabljike koristi kapacitivno kućište s vanjske strane. Pored sveukupno osam mikrofona nužnih za telefonske razgovore, ono dolazi s dva senzora za kontakt s kostima glave. Slušalice pomoću njih detektiraju ako korisnik pokušava govoriti te po potrebi mijenjaju profil iz, primjerice, ANC-a u propusni kako bi se omogućio razgovor s okolinom. Kvaliteti konekcije doprinosi podrška za Bluetooth 6.1 i mogućnost istovremenog uparivanja s do tri uređaja.

AI čip Thus Za sve napredne funkcije izoliranja okolnih zvukova u pet podesivih razina, kao i procesiranje zvuka tijekom poziva i slušanja glazbe, služi Ankerov AI čip Thus te obrađuje glasovne komande na samom uređaju umjesto da šalje signal telefonu. Plus je u tome što reakcije na komande zbilja brže rade, a minus je to što slušalice koriste svojeg AI asistenta. Zvuk i brojnost podesivih profila za glazbu i filmove je istinski impresivan te uključuje sve od klasične plejade žanrova do umjetnom inteligencijom krojenog profila podešenog prema vašem sluhu, što u načelu znači da se zvukovi koje vam je malo teže čuti – čuju jasnije.

Zadane postavke, koje su skoro opsesivno zaljubljene u dubok bas, vrlo se lako mogu olabaviti da bi dale zraka srednjetoncima i tonovima više frekvencije, uz dodatnu opciju Dolby Surrounda te zasebnog AI načina rada koji prepoznaje slabo izražene frekvencije u reprodukciji te ih, uz nešto povećanu potrošnju baterije, gura u prednji kadar. Rezultat je, u svakom slučaju, istančaniji zvuk koji u nekim slučajevima odsijecanjem na visokim frekvencijama dekonstruira zvučnu pozornicu, no unatoč tome i dalje vrlo dobro zvuči. Štoviše, vrijedi natuknuti da Liberty 5 Pro, uz opcije uređivanja glazbenih postavki, puca više i od nekih skupljih konkurenata. Postojana baterija Baterija uređaja je iznenađujuće postojana uz reprodukciju koja radi šest i pol sati uz aktivan ANC ili četiri sata uz aktivne AI funkcije te kućište koje pruža dodatnih 28, odnosno 17 sati rada. Kutijica se može puniti putem porta USB-C ili bežičnog punjača, a pet minuta u kućištu daje slušalicama oko četiri sata dodatne reprodukcije. Tijekom trotjednog testiranja one su se pokazale vrlo elegantnima i praktičnima, uz nekoliko manjih nedostataka. Komande, odnosno aktiviranje funkcija vrši se preko trljanja ili lupkanja po njima, a one to trljanje o plastiku glasno prenose kao vanjski zvuk. Puno sam, recimo, ugodnije iskustvo imao sa slušalicama sa stabljikama, na kojima je mogućnost dodirivanja mikrofona ili prenošenja buke puno manja. Drugi prigovor vezan je uz način rada s transparencijom. Dok uređaji višeg razreda reproduciraju zvuk okoline do te razine da imate dojam kako nosite otvorene slušalice, Liberty 5 Pro imaju vrlo karakterističan sintetički šum koji nije toliko glasan da jako smeta pri korištenju, ali je svejedno dovoljan da vas podsjeti kako je to što slušate zapravo reproducirani zvuk okoline.