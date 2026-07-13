OpenAI odustaje od vlastitog web preglednika. Evo čime će ga zamijeniti

Stoga su uzeli neke od značajki agentskog pregledavanja koje su testirali u Atlasu te ih prebacili u ChatGPT-jevu desktop aplikaciju i proširenje za Google Chrome.

OpenAI gasi Atlas, web preglednik pokretan umjetnom inteligencijom koji je s radom počeo u listopadu prošle godine, a u osnovi je ChatGPT. Ali ne odustaju od ideje da bi umjetna inteligencija trebala pomoći ljudima u pregledavanju weba.

Gašenje Atlasa uslijedilo je nekoliko mjeseci nakon što je bivša izvršna direktorica OpenAI-a za aplikacije Fidji Simo naložila svom timu smanjivanje 'sporednih zadataka', što je dovelo do ukidanja alata za generiranje videa Sora. Veći dio prošle godine industrija umjetne inteligencije bila je uključena u rat za smjenu Chromea s mjesta na kojem ljudi provode većinu vremena online.

Perplexity je pokrenuo Comet, The Browser Company je ponudio Diu, a Google i Microsoft ažurirali su Chrome i Edge novim značajkama pokretanim umjetnom inteligencijom. Nakon nekoliko mjeseci eksperimentiranja, čini se da su u OpenAI-u zaključili da je preglednik značajka, a ne odredište, pa Atlasove mogućnosti agenata sličnih pregledniku ugrađuju u mjesta na kojima ljudi već rade, što uključuje i Chrome.

OpenAI pokreće ChatGPT proširenje na Chromeu, što mu omogućuje pristup kontekstu stranice koju pregledavate, postavljanje pitanja o web stranicama, sažimanje sadržaja ili pokretanje duljih zadataka, sve iz preglednika.

Izravni je konkurent Googleovu Gemini Side Panelu, a koji obavlja nekoliko istih zadataka.

Također, OpenAI također poboljšava svoju desktop aplikaciju ChatGPT predstavljanjem robusnijeg preglednika koji korisnicima omogućuje pregledavanje web stranica, prijavu na račune, preuzimanje datoteka i interakciju s web stranicama bez napuštanja ChatGPT-ja.

Zaseban preglednik za računalni oblak radi daljinski na OpenAI-evim poslužiteljima kao mjesto na kojem agenti aplikacije mogu dovršavati zadatke u ime korisnika, a te nadogradnje pretvaraju ChatGPT u kontinuiran radni prostor koji obuhvaća Chrome, desktop aplikaciju i AI agenta, piše Tech Crunch.