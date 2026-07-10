Geopolitička bitka za 'kokain industrije': Amerikanci i Japanci grabe sve što stignu

Europa vodi utrku s vremenom za sirovinama bez kojih nema oružja, čipova ni električnih automobila. Stručnjak upozorava da SAD i Japan kupuju sve što stignu te da će borba za ključne sirovine trajati godinama

Kina već godinama drži ključnu poziciju na globalnom tržištu rijetkih zemnih metala, sirovina bez kojih danas nije moguće proizvesti niz visokotehnoloških proizvoda – od pametnih telefona i poluvodiča do radarskih sustava, električnih automobila i suvremenog naoružanja. Istodobno, geopolitičke napetosti i kineska ograničenja izvoza dodatno su naglasili koliko su zapadne države ranjive kada je riječ o opskrbi tim strateški važnim materijalima. Na to upozorava Andreas Kroll, njemački poduzetnik i osnivač tvrtke Noble Elements, koja se bavi trgovinom rijetkim zemnim elementima, tehnološkim metalima i plemenitim metalima. Kroll je ujedno koautor knjige 'Kokain industrije', čiji naslov dočarava koliko je moderno gospodarstvo postalo ovisno o tim sirovinama. U razgovoru za njemački Handelsblatt ocijenio je da Europa još uvijek presporo odgovara na izazov, dok Sjedinjene Države i Japan ubrzano povećavaju zalihe i ulažu u nove izvore opskrbe.

Europa želi smanjiti ovisnost o Kini Europska unija želi do 2030. godine smanjiti ovisnost o Kini na manje od 60 posto kada je riječ o rijetkim zemnim metalima. Sličan cilj postavile su i zemlje skupine G7, no Kroll smatra da će za njegovo ostvarenje biti potrebno mnogo više od političkih deklaracija. Prema njegovoj ocjeni, Kina nema interes pomoći Zapadu u jačanju obrambenih kapaciteta, osobito nakon što je ograničila izvoz pojedinih rijetkih zemnih minerala i tehnoloških metala koji se koriste u vojnoj industriji. Zbog toga njegova tvrtka posljednjih godina intenzivno traži alternativne dobavljače diljem svijeta, od Australije i Brazila do Južnoafričke Republike i Kazahstana. Cilj više nije samo trgovina nego i sudjelovanje u proizvodnji i preradi sirovina kako bi se smanjila ovisnost europske industrije o Kini. 'Amerikanci i Japanci prazne tržište' Kroll upozorava da se na tržištu već osjeća snažna utrka za dostupnim zalihama. Kako tvrdi, američki i japanski kupci trenutačno agresivno otkupljuju rijetke zemne metale, čime dodatno povećavaju pritisak na ionako ograničenu ponudu. To bi, smatra, moglo dodatno pogurati cijene i otežati položaj europskim proizvođačima.

Istodobno, ističe da Europska unija još uvijek sporo razvijaju vlastite projekte, a postojeći fondovi za financiranje novih rudnika i preradbenih postrojenja zasad daju skromne rezultate. Bez privatnog kapitala nema promjene Jedna od glavnih poruka Krollova intervjua jest da države same neće moći financirati transformaciju opskrbnih lanaca. Procjenjuje da će upravo financijski sektor morati preuzeti ključnu ulogu u financiranju novih rudnika, prerade i skladištenja rijetkih minerala. Samo privatni kapital, smatra, može dovoljno brzo mobilizirati milijarde eura potrebne za razvoj novih projekata. Pritom zagovara uvođenje minimalnih otkupnih cijena i dugoročnih ugovora, koji bi investitorima omogućili sigurnost potrebnu za ulaganja u rudnike čiji razvoj traje godinama. Obrambena industrija prva će se osloboditi kineske ovisnosti Prema procjeni Krolla, Europa bi u sljedećih tri do pet godina mogla pronaći alternativne dobavne pravce za potrebe obrambene industrije. No za puno veće količine rijetkih zemnih elemenata potrebnih proizvodnji snažnih trajnih magneta – ključnih za električne automobile, vjetroturbine i niz drugih industrija – bit će potrebno znatno više vremena.