STRUČNI PANEL

EU želi djeci mlađoj od 13 godina zabraniti društvene mreže

L. Š. / Hina

13.07.2026 u 12:10

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Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
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Stručni panel Europske unije preporučio je ograničiti pristup društvenim mrežama djeci mlađoj od 13 godina u cijeloj Uniji, govoreći da bi korištenje trebalo biti dopušteno samo pod nadzorom roditelja ili u obrazovne svrhe

Izvješće, koje je zatražila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predstavljeno je u ponedjeljak u Bruxellesu, dok vlade diljem svijeta raspravljaju o tome kako najbolje zaštititi djecu i tinejdžere na internetu nakon što je Australija krajem 2025. godine donijela odluku o zabrani korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina.

Stručnjaci su preporučili da djeca mlađa od dvije godine uopće ne koriste društvene mreže.

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Od 13. godine tinejdžerima bi trebalo postupno omogućavati samostalniji pristup društvenim mrežama primjerenima njihovoj dobi, rekao je Joerg Fegert, koautor izvješća i medicinski ravnatelj Odjela za dječju i adolescentnu psihijatriju Sveučilišne bolnice u Ulmu.

Nekoliko država članica EU-a, među kojima su Španjolska, Grčka, Njemačka i Austrija, namjerava uvesti zakonsku zabranu korištenja društvenih mreža za maloljetnike do određene dobi.

No svaki pokušaj uvođenja dobnih ograničenja na platformama poput TikToka, Instagrama i Snapchata vjerojatno će zahtijevati djelovanje na razini EU-a, budući da je Europska komisija zadužena za provedbu pravila za velike internetske platforme unutar Unije, a nacionalni zakoni moraju biti usklađeni s europskim zakonodavstvom. U izvješću su stručnjaci preporučili da države članice mogu propisati i višu dobnu granicu od one koja bi vrijedila na razini cijele Europske unije.

Von der Leyen posljednjih je mjeseci više puta izrazila zabrinutost zbog utjecaja društvenih mreža na djecu, ističući australsku zabranu pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16 godina kao mogući uzor. U ponedjeljak je izjavila da bi trebalo razmotriti postupni pristup za različite dobne skupine te najavila da će Bruxelles nakon ljeta predstaviti zakonodavni prijedlog.

Prema europskom Aktu o digitalnim uslugama (DSA), velike društvene mreže već su zakonski obvezne poduzimati mjere za zaštitu maloljetnika na internetu. Mnoge platforme već imaju minimalnu dobnu granicu od 13 godina kako bi bile usklađene s europskim pravilima o zaštiti podataka, no stručnjaci smatraju da se postojeći propisi moraju provoditi dosljednije i učinkovitije.

Europska komisija prošlog je tjedna utvrdila da je tvrtka Meta, vlasnik Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, prekršila Akt o digitalnim uslugama zbog dizajna svojih platformi koji potiče ovisnost te štetnih posljedica koje takav dizajn ima za korisnike, uključujući maloljetnike.

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