Prestanite ostavljati ovaj uređaj uključen preko noći: Povećava vam račun za struju

Rješenje je jednostavno, ne zahtijeva nikakvu žrtvu, a može uštedjeti ozbiljan novac
Rastući troškovi električne energije potiču kućanstva da traže uštede gdje god je to moguće. Jedan od najvećih 'tihih' potrošača, koji često prolazi nezapaženo, nalazi se upravo u kuhinji.
Dok se pažnja najčešće usmjerava na velike potrošače poput klima-uređaja i sustava grijanja, Corey Gilgan, vlasnik tvrtke Oregon Generators, upozorava na mikrovalnu pećnicu. Ona, prema njegovim riječima, često predstavlja neočekivan izvor takozvane fantomske energije, objavio je Yahoo.
Fantomska energija
'Koji uređaj, po mom mišljenju, najviše košta ljude trošeći tu fantomsku energiju? Mikrovalna pećnica', navodi Gilgan. 'Većina vlasnika kuća nema pojma da njihove mikrovalne pećnice troše struju 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, čak i kada se ne koriste.'
Mikrovalne pećnice neprekidno održavaju unutarnje krugove aktivnima i osvjetljavaju digitalne zaslone. Taj fenomen poznat je kao 'fantomsko opterećenje' ili 'vampirska energija'.
Kako se nakuplja tzv. fantomska energija
Iako mikrovalna pećnica u stanju pripravnosti troši oko četiri vata na sat, na godišnjoj razini to se pretvara u približno 35 kilovatsati. Taj iznos možda ne izgleda značajan, no kada se pridoda potrošnji ostalih uređaja – aparata za kavu, pisača, televizora, kabelskih prijamnika, punjača – ukupni gubitak energije može doseći i do 10 posto mjesečnog računa za struju.
Gilgan pritom upozorava da, kada se na tu stavku nadovežu ljetni troškovi klimatizacije, udarac na kućni budžet postaje još teži.
Brza i učinkovita rješenja
Kako smanjiti troškove za struju?
Potezi koji čine razliku:
Isključivanje uređaja iz struje tijekom noći. Mikrovalne pećnice, ali i brojni drugi manji uređaji, mogu se u potpunosti odspojiti kada se ne koriste.
Korištenje pametnih produžnih kabela. Ovi uređaji automatski prekidaju napajanje kada je uređaj u stanju pripravnosti.
Praćenje potrošnje mjeračem energije. On omogućuje precizno praćenje potrošnje u stvarnom vremenu, a na taj način lakše se identificiraju uređaji koji generiraju najveće gubitke.
Vremenski tajmeri i automatizacija. Za uređaje koji rade samo u određeno vrijeme (primjerice, bojlere ili kuhinjske aparate), tajmeri mogu automatski isključivati napajanje kada ono nije potrebno.
Smanjivanje rada digitalnih zaslona. LED indikatori i digitalni satovi na kućanskim aparatima mogu djelovati bezazleno, no u kontinuitetu predstavljaju dodatnu potrošnju.
Podešavanje postavki uređaja. Mnogi od njih imaju opcije poput Instant-on ili Quick Start. Iako ubrzavaju pokretanje, ove postavke troše dodatnu energiju u mirovanju, a njihovo isključivanje znatno smanjuje gubitke.
Stvaranje navika štednje u kućanstvu. Kada se svi članovi kućanstva upoznaju s pojmom 'vampirske energije', lakše se grade zajedničke navike isključivanja uređaja zbog uštede.