Prestanite ostavljati ovaj uređaj uključen preko noći: Povećava vam račun za struju

Rastući troškovi električne energije potiču kućanstva da traže uštede gdje god je to moguće. Jedan od najvećih 'tihih' potrošača, koji često prolazi nezapaženo, nalazi se upravo u kuhinji.

Dok se pažnja najčešće usmjerava na velike potrošače poput klima-uređaja i sustava grijanja, Corey Gilgan, vlasnik tvrtke Oregon Generators, upozorava na mikrovalnu pećnicu. Ona, prema njegovim riječima, često predstavlja neočekivan izvor takozvane fantomske energije, objavio je Yahoo.

Fantomska energija

'Koji uređaj, po mom mišljenju, najviše košta ljude trošeći tu fantomsku energiju? Mikrovalna pećnica', navodi Gilgan. 'Većina vlasnika kuća nema pojma da njihove mikrovalne pećnice troše struju 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, čak i kada se ne koriste.'

Mikrovalne pećnice neprekidno održavaju unutarnje krugove aktivnima i osvjetljavaju digitalne zaslone. Taj fenomen poznat je kao 'fantomsko opterećenje' ili 'vampirska energija'.