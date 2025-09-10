SpaceX će potrošiti 17 milijardi dolara na licence tvrtke EchoStar

Dogovor za licence spektra AWS-4 i H-block tvrtke EchoStar uključuje do 8,5 mlrd. USD u gotovini i do 8,5 mlrd. USD u dionicama SpaceX-a. SpaceX će do studenog 2027. isplatiti približno dvije mlrd. USD kamata u gotovini na dug EchoStara.

Tvrtka SpaceX Elona Muska postigla je dogovor vrijedan oko 17 milijardi američkih dolara s EchoStarom za licence spektra koje će iskoristiti za jačanje svoje satelitske mreže Starlink.

SpaceX i EchoStar sklopit će dugoročni komercijalni ugovor koji će omogućiti pretplatnicima EchoStarove usluge Boost Mobile pristup SpaceX-ovoj usluzi Starlink Direct to Cell sljedeće generacije.

Prošli mjesec AT&T je najavio kako će potrošiti 23 mlrd. USD na kupnju licenci za bežični spektar od EchoStara, što je značajno proširenje njegovih mreža pokrivenosti niskog i srednjeg pojasa.

EchoStar očekuje kako će ugovor s AT&T-om i transakcija sa SpaceX-om riješiti nedavne upite regulatorne agencije Federal Communications Commission (FCC) o uvođenju 5G tehnologije u SAD-u.

FCC je tražio saslušanja o tome koristi li Echostar ispravno spektar koji sada prodaje i o svojim naporima kako bi 5G učinio dostupnijim zajednicama.

EchoStar je najavio kako će prihod od prodaje djelomično iskoristiti za otplatu duga. Trenutno poslovanje Dish TV-a, Slinga i Hughesa neće biti pogođeno, piše AP.