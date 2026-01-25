RUKOMETNI EURO

Voriju i Džombi usred emisije poruku poslao slovenski izbornik: Evo što mu je 'zasmetalo'

A.H.

25.01.2026 u 22:49

Vori i Džomba
Hrvatska u utorak na Europskom prvenstvu igra protiv Slovenije i treba pobjedu kako bi ostala u igri za plasman u polufinale.

Legendarni hrvatski rukometaši Mirza Džomba i Igor Vori otkrili su da im se prije dva dana javio slovenski izbornik Uroš Zormna.

'Pazi što ćeš reći o Sloveniji, gleda nas Uroš Zorman. Gledao je zadnju emisiju i kritizirao nas je', rekao je Džomba Voriju u emisiji RTL-a Vrijeme je za rukomet.

'Misliš, tebe je kritizirao, nije mene. Sad vidimo tko može od nas dvojice puno pričati', odgovorio je Vori.

'Odmah je poslao poruku, dok je emisija trajala. Čim smo rekli da smo dobili Island, najjaču reprezentaciju nakon Švedske, on se javio: Šta?! A Slovenija?!'

