Kineska vojska prekopirala zakone prirode za brutalnu nadmoć: Evo što rade novi dronovi

To istraživanje rezultiralo je patentom registriranim u travnju 2024., jednim od stotina patenata koje su kineske vojne institucije i s njima povezane tvrtke posljednjih godina prijavile na području tzv. roj­ne inteligencije – tehnologije koja omogućuje velikom broju autonomnih sustava da djeluju koordinirano, uz minimalan ljudski nadzor, piše Wall Street Journal.

AI kao novo bojište velikih sila

U rastućem tehnološkom nadmetanju između Kine i SAD-a, vojna primjena umjetne inteligencije postala je jedno od ključnih i najrizičnijih područja. Kineski vojni teoretičari u listopadu 2024. pisali su da će budući ratovi biti 'vođeni algoritmima', s bespilotnim sustavima kao glavnom borbenom snagom i rojnom taktikom kao dominantnim oblikom djelovanja. Utjecaj AI-ja uspoređuju s barutom, tehnologijom koju je Kina izumila, ali koju su, kako se često ističe u kineskim analizama, drugi učinkovitije militarizirali.

Iskustva s bojišta u Ukrajini dodatno su potaknula razvoj. Dronovi su se ondje pokazali kao ključni alati – od izviđanja i ometanja protivnika do samoubilačkih napada na oklopna vozila. Rojni sustavi omogućuju iscrpljivanje protivničke obrane, provođenje napada zasićenja i djelovanje bez stalne veze s operaterom, što je posebno važno u uvjetima snažnog elektroničkog ometanja.

Kombinacija AI-ja i robotike omogućuje Kini da iskoristi svoju ključnu prednost: industrijsku proizvodnju. Kineske tvornice godišnje mogu proizvesti više od milijun malih i relativno jeftinih dronova, dok SAD proizvodi desetke tisuća, i to po znatno višim cijenama. Kineska državna televizija je 2024. prikazala sustav Swarm 1, kamionsku platformu sposobnu lansirati do 48 dronova odjednom, a više vozila može koordinirano podići roj od oko 200 letjelica za izviđanje, napade i obmane.

U prosincu je, prema državnim medijima, prvi let obavila i letjelica Jiutian, tzv. 'matični dron' dizajniran za ispuštanje rojeva manjih bespilotnih letjelica. Nekoliko mjeseci ranije, na vojnoj paradi u Pekingu, PLA je prikazala i naoružane 'robotske vukove' – kopnene robote nalik psima, koje proizvođač, državna grupacija China South Industries, planira povezati s bespilotnim zračnim rojima u jedinstvene borbene sustave.