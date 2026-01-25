Evo što je Dagur Sigurdsson rekao o senzaciji Islanda protiv Švedske: 'Ne mislim da...'

Evo što je Dagur Sigurdsson rekao o senzaciji Islanda protiv Švedske: 'Ne mislim da...'

  A.H.
  Zadnja izmjena 25.01.2026 23:14
  Objavljeno 25.01.2026 u 23:14
Dagur Sigurdsson
Dagur Sigurdsson Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatska rukometna reprezentacija upisala je i drugu pobjedu u drugom krugu Europskog prvenstva. Pobijedila je Švicarsku s 28:24 (13:11).

'Zadovoljni smo zbog pobjede protiv dobre momčadi. Poštujemo Švicarsku, teško je igrati protiv njih. Odlučili smo se za 6-0 obranu, dobro krenuli, ali napad nije bio dobar. No, kasnije smo se vratili, kontrolirali utakmicu, svježi igrači su nam dali energiju, kapetan je dao doprinos, dobra pobjeda za nas', rekao je izbornik Dagur Sigurdsson.

Hrvatska je u teškoj situaciji nakon pobjede Islanda nad Švedskom.

'Ne mislim da je taj rezultat utjecao na nas, koncentrirani smo bili na našu utakmicu. Fokus je samo na našoj sljedećoj utakmici. Znali smo da je nakon poraza od Švedske, svaka utakmice u finalu. Fokus je na Sloveniji.'

Kapetan Ivan Martinović je igrao više od očekivanog.

'Mislio sam da neće igrati za vrijeme ručka, ali kasnije mi je rekao da želi igrati. Nisam mu dao da starta od prve minute, ali kasnije je snažno ušao u utakmicu. Važno ga je imati u momčadi i zbog drugih igrača.'

