U Meksiku otkrivena spektakularna grobnica civilizacije Zapoteka stara 1400 godina

U Meksiku je otkrivena spektakularna grobnica stara 1400 godina koja je pripadala naprednoj domorodačkoj pretkolumbovskoj civilizaciji Zapoteka

'Ovo je najznačajnije arheološko otkriće u Meksiku u posljednjem desetljeću', rekla je u petak predsjednica Claudia Sheinbaum. Dobro očuvana grobnica s muralima, frizovima i kalendarskim natpisima pronađena je u San Pablu Huitzu u južnoj saveznoj državi Oaxaci.

Meksički Nacionalni institut za antropologiju i povijest objavio je više detalja o grobnici. Sova, koja je za civilizaciju Zapoteka simbolizirala noć i smrt, krasi ulaz u predprostor. Njezin kljun prekriva lice zapotečke figure, izrađene od oslikane štukature, kojoj je vjerojatno bio posvećen čitav kompleks. Kamene skulpture i murali predstavljaju moć i smrt. Na zidovima grobne komore vidljivi su ljudi u procesiji obojeni u oker, bijele, zelene, crvene i plave nijanse.