Izbornik Švicarske pobjesnio nakon poraza od Hrvatske: Evo što je sve rekao

Najefikasniji u švicarskim redovima bili su Samuel Zehnder sa šest i Luca Maros s pet pogodaka, pri čemu su obojica promašila tek po jedan šut. S druge strane, Lenny Rubin imao je vrlo lošu večer i nije realizirao nijedan od svojih pet pokušaja. Vratar Nikola Portner skupio je tek tri obrane, uz postotak uspješnosti od 16 posto.

'U takvim okolnostima, pogotovo kada ključni igrači ne dosegnu svoju uobičajenu razinu, protiv protivnika kakav je Hrvatska, prošlogodišnji svjetski doprvak, bodovi su teško dostižni', piše portal Bluewin.

Izbornik Švicarske Andy Schmid nakon utakmice nije skrivao nezadovoljstvo.

‘Smeta me što svatko ima neku svoju ideju i radi što hoće. Kada igramo jednostavno i igramo rukomet, stvaramo prilike gotovo svaki napad. Ali danas nismo imali dovoljno igrača na pravoj razini i zato smo zasluženo izgubili’, rekao je Schmid za švicarsku televiziju.