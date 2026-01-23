Musk: 'Do kraja ove godine AI će biti pametniji nego bilo tko od vas'

Govoreći na skupu koji je ranije nazivao elitističkim i dosadnim, ekscentrični milijarder prognozirao je da će robota biti više nego ljudi, a starenje je nazvao lako rješivim problemom
Elon Musk je tijekom svog debija na Svjetskom ekonomskom forumu prognozirao da će roboti brojčano nadmašiti ljude, a umjetna inteligencija ljudsku inteligenciju.
U švicarskom Davosu pojavio se u zadnji tren, nakon obraćanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, iako je taj politički i poslovni skup ranije nazvao elitističkim i dosadnim. Također, prethodnih godina kritizirao je Svjetski gospodarski forum kao tijelo koje 'sve više postaje neizabrana svjetska vlada'.
Tijekom razgovora s glavnim izvršnim direktorom BlackRocka Larryjem Finkom, Musk je prognozirao da će umjetna inteligencija i robotika izazvati neviđenu ekonomsku eksploziju. 'Zapravo ćemo napraviti toliko robota i umjetne inteligencije da će oni zasititi ljudske potrebe. Moje predviđanje je da će biti više robota nego ljudi', rekao je, a prenosi Euro News.
Prema njegovoj prognozi, Teslini humanoidni roboti Optimus obavljat će jednostavne zadatke u tvornicama do kraja ove godine, a složenije industrijske poslove u roku od 12 mjeseci. 'Tko ne bi želio robota, pod pretpostavkom da je vrlo siguran, koji će čuvati vašu djecu i brinuti se za vaše kućne ljubimce', upitao je Musk.
Predvidio je da će umjetna inteligencija postati pametnija od bilo kojeg pojedinačnog čovjeka do kraja 2026. i nadmašiti kolektivnu inteligenciju čovječanstva u roku od pet godina.
Tvrtka Tesla uvela je usluge robotaksija u nekoliko američkih gradova i očekuje široko rasprostranjeno korištenje diljem zemlje do kraja godine, rekao je Musk. Dodao je da se Tesla nada da će sljedeći mjesec dobiti europsko odobrenje za vozila, ali nije precizirao u kojim državama.
Za starenje je rekao da je to 'vrlo rješiv problem' i predvidio da će, nakon što se utvrdi, uzrok biti 'nevjerojatno očit' znanstvenicima.