Musk: 'Do kraja ove godine AI će biti pametniji nego bilo tko od vas'

U švicarskom Davosu pojavio se u zadnji tren, nakon obraćanja američkog predsjednika Donalda Trumpa , iako je taj politički i poslovni skup ranije nazvao elitističkim i dosadnim. Također, prethodnih godina kritizirao je Svjetski gospodarski forum kao tijelo koje 'sve više postaje neizabrana svjetska vlada'.

Elon Musk je tijekom svog debija na Svjetskom ekonomskom forumu prognozirao da će roboti brojčano nadmašiti ljude, a umjetna inteligencija ljudsku inteligenciju.

Tijekom razgovora s glavnim izvršnim direktorom BlackRocka Larryjem Finkom, Musk je prognozirao da će umjetna inteligencija i robotika izazvati neviđenu ekonomsku eksploziju. 'Zapravo ćemo napraviti toliko robota i umjetne inteligencije da će oni zasititi ljudske potrebe. Moje predviđanje je da će biti više robota nego ljudi', rekao je, a prenosi Euro News.

Prema njegovoj prognozi, Teslini humanoidni roboti Optimus obavljat će jednostavne zadatke u tvornicama do kraja ove godine, a složenije industrijske poslove u roku od 12 mjeseci. 'Tko ne bi želio robota, pod pretpostavkom da je vrlo siguran, koji će čuvati vašu djecu i brinuti se za vaše kućne ljubimce', upitao je Musk.

Predvidio je da će umjetna inteligencija postati pametnija od bilo kojeg pojedinačnog čovjeka do kraja 2026. i nadmašiti kolektivnu inteligenciju čovječanstva u roku od pet godina.

Tvrtka Tesla uvela je usluge robotaksija u nekoliko američkih gradova i očekuje široko rasprostranjeno korištenje diljem zemlje do kraja godine, rekao je Musk. Dodao je da se Tesla nada da će sljedeći mjesec dobiti europsko odobrenje za vozila, ali nije precizirao u kojim državama.

Za starenje je rekao da je to 'vrlo rješiv problem' i predvidio da će, nakon što se utvrdi, uzrok biti 'nevjerojatno očit' znanstvenicima.