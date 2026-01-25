Iz Belišća u svemir: Slavonci grade 'mozak' za europske satelite i teleskop za promatranje Sunca u orbiti

Hrvatska svemirska industrija možda ne gradi rakete, ali izrađuje tehnologiju bez koje sateliti ne bi funkcionirali. Za to se specijalizirao i Protostar Labs, tvrtka iz Osijeka čija se softverska i hardverska rješenja danas koriste u europskim svemirskim misijama i komercijalnim projektima diljem svijeta. Softver te slavonske firme postavljen je na satelit u orbiti oko Zemlje. Detalje je tportalu otkrio njezin izvršni direktor i suosnivač Filip Novoselnik, a doznali smo i da se sprema akvizicija

Hrvatska svemirska industrija po mnogočemu se ne može izravno povezati s lansiranjem velikih raketa i slanja astronauta u svemir – iako smo u taj dio polako, ali oprezno zakoračili CroCubeom – no rezultati koje postižu neke tvrtke zoran su dokaz toga da taj sektor zahtijeva puno više od mogućnosti postavljanja satelita u Zemljinoj orbiti. Iza satelita i raketa koji najčešće završavaju na naslovnicama kriju se istraživanja, sofisticiran hardver i softver koji nerijetko razvijaju tvrtke trećih strana.

Akvizicija i otvaranje ureda u Zagrebu Protostar Labs, hrvatska kompanija iz Belišća pored Osijeka, postigla je konkretne rezultate na europskoj razini nakon uspješne suradnje s Europskom svemirskom agencijom. Naime njihov je softver ugrađen u satelit ESA-e OPS-SAT, a razvili su i algoritam za otkrivanje nepravilnosti u satelitskim telemetrijskim podacima. Danas nude softverska i hardverska rješenja za sve od svemirskih kamera i optičkih sustava do elektronike i softvera za praćenje i brzo procesiranje mjerenja. Tportal je iskoristio priliku i upitao ih o njihovu uspjehu, perspektivi za budućnost i mišljenju o potencijalu svemirske industrije u Hrvatskoj. Osim svemirskih uspjeha, tvrtka se sprema za veliku akviziciju i otvaranje zagrebačkog ureda, a to bi, doznali smo, trebalo znatno ojačati njihove kapacitete u razvoju kamera i sustava FPGA, čime ćemo se baviti kasnije u tekstu. Kako nam otkrivaju iz Protostara, dobit će novog tehničkog direktora (CTO). Osim toga, 'u planu je otvaranje ureda u Zagrebu te ćemo proširiti tim. Paralelno gradimo internu ekspertizu za razvoj kamera za najzahtjevnije primjene te planiramo izlazak nekoliko vlastitih proizvoda i njihovu demonstraciju u orbiti'.

Počeci i ciljevi 'Protostar Labs osnovan je 2019. godine s jasnom vizijom razvoja naprednih tehnologija za svemirsku industriju, ali i za druge high-tech sektore', kaže nam Filip Novoselnik, njegov suosnivač i izvršni direktor, uvodeći nas u priču. 'Prije same tvrtke, naš se tim godinama bavio astronomijom u Astronomskom društvu Anonymus, u kojem smo razvijali strast prema svemiru i svemirskim tehnologijama. Upravo tom kombinacijom entuzijazma, tehničkog znanja i želje da radimo na globalno relevantnim projektima nastao je Protostar Labs', istaknuo je. Ključni Protostarov proizvod su specijalizirani elektronički sklopovi FPGA (Field Programmable Gate Array), koji se mogu programski adaptirati nakon proizvodnje, a njihova prednost su energetska učinkovitost, niska latencija i brza obrada podataka. Novoselnik među primjenama prije svega spominje svemir i obranu, kao i automobilsku industriju. Zamislite ih kao 'prazne' čipove koje inženjeri mogu reprogramirati dok su u svemiru, što je ogromna prednost u odnosu na fiksne procesore. 'Protostar Labs se bavi razvojem naprednih vizijskih sustava, od kamera i optičkih instrumenata do prateće elektronike i onboard računalnih sustava', nastavlja. Poseban fokus, kaže, tvrtka usmjerava na obradu podataka na samom uređaju (edge AI - dakle, umjesto da šalju ogromne količine podataka na Zemlju na obradu, njihovi sustavi to rade sami, još dok su u orbiti), kao i na uvođenje algoritama umjetne inteligencije na raznim hardverskim platformama.

Strateška važnost suradnje s ESA-om 'Suradnja s Europskom svemirskom agencijom (ESA) za nas je izuzetno važna i strateški značajna. Trenutno radimo na tri aktivna ESA-ina projekta, u kojima sudjeluje veći dio našeg tehničkog tima', kaže Novoselnik. Jedan od ključnih projekata im je ProtoSDK, razvoj softverskog paketa koji omogućuje jednostavnu implementaciju AI/ML algoritama na FPGA uređaje za brzu, pouzdanu i energetski učinkovitu obradu podataka. Drugi projekt je LPCM (LightPollutionCharacterization Module), satelitski modul za praćenje svjetlosnog onečišćenja iz niske Zemljine orbite, a Protostar ga razvija u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER). Najnoviji projekt je CROMIS (Cromosphere Monitoring Instrument), u sklopu kojeg Protostar razvija svemirski teleskop za promatranje Sunca u H-alfa spektralnom području. Iako takvi instrumenti postoje na Zemlji, ovo bi bio prvi takav instrument u orbiti, čime bi se omogućilo preciznije i kontinuirano praćenje aktivnosti Sunca jer ono može utjecati na rad satelita, komunikacijskih i navigacijskih sustava te elektroenergetske mreže na Zemlji.

Kako se zaposliti u svemirskoj industriji Nesumnjiv potencijal ovako specijaliziranih projekata izaziva znatiželju onih koji bi htjeli ući u svemirski biznis, no ne znaju koje su vještine potrebne za to. Naš sugovornik ima odgovor: 'U Protostaru najčešće tražimo stručnjake iz područja elektrotehnike i računarstva, ali i strojarstva, posebno one s interesom za kompleksne sustave i interdisciplinarni rad.' Motivacija i interes za ulazak u svemirsku industriju su prisutni, no ono što Hrvatima koji žele graditi karijeru u branši uglavnom nedostaje jest konkretno iskustvo rada na svemirskim projektima jer se industrija tek razvija. 'Dio stručnjaka to je iskustvo stekao u inozemstvu, a dio razvijamo interno, radom na projektima, te edukacijama i seminarima, najčešće u okviru programa Europske svemirske agencije', objašnjava Novoselnik.

Dostignuća i planovi U 2025. godini Protostar je zabilježio rast. 'Najvećim dostignućem u 2025. godini smatramo izgradnju snažnog i kvalitetnog tima. Tijekom godine premašili smo 20 zaposlenih', ističe. Pritom Novoselnik naglašava da je firma izvorno imala samo pet ljudi, što trenutnu postavu dijelom čini i novim izazovom. Uveli su nove procese, jasniju organizacijsku strukturu te su promijenili način rada. 'Paralelno tome značajno smo povećali broj klijenata te udvostručili prihode u odnosu na prethodnu godinu.'