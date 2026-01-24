Završeni pregovori o Ukrajini u Abu Dhabiju, oglasio se Zelenski

Završeni su mirovni pregovori između Ukrajine i Rusije u Abu Dhabiju , a izaslanstva obje zemlje sastala su se uz posredovanje Sjedinjenih Država, javlja Sky News , pozivajući se na Reuters. Kako pišu, zasad je malo detalja o trilateralnom razgovoru, no oni su se usredotočili na preostale elemente mirovnog okvira. Rusko ministarstvo vanjskih poslova u subotu je poručilo da Moskva ostaje otvorena za nastavak dijaloga , izvijestila je državna novinska agencija RIA, a prenosi Sky News.

‘Naše izaslanstvo podnijelo je izvješće; sastanci u UAE-u su završeni. Ovo je bio prvi format ove vrste nakon duljeg vremena: dva dana trilateralnih sastanaka. Raspravljalo se o mnogim temama i važno je da su razgovori bili konstruktivni . Pregovori su uključivali i vojne predstavnike sve tri strane. S ukrajinske strane u današnjim razgovorima sudjelovali su: Rustem Umerov, Kirilo Budanov, Andrii Hnatov, Davyd Arahamija, Serhij Kislicja i Vadim Skibickij. Američku stranu predstavljali su: Steve Witkoff, Jared Kushner, Dan Driscoll, Alexus Grynkewici Josh Gruenbaum. Rusku stranu predstavljali su pripadnici njihove vojne obavještajne službe i oružanih snaga, napisao je na X-u Zelenski.

Osim toga, o drugom krugu pregovora na društvenoj mreži X oglasio se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te je napisao da se raspravljalo o mnogo toga ocijenivši razgovore konstruktivnima.

Kako je sažeo, razgovaralo se o mogućim parametrima za završetak rata te su se otvorila neka pitanja, a o kojima će biti riječi na sljedećim sastancima.

‘Visoko cijenim razumijevanje potrebe za američkim praćenjem i nadzorom procesa završetka rata te osiguravanjem stvarne sigurnosti. Američka strana otvorila je pitanje mogućih formata za formaliziranje parametara završetka rata, kao i sigurnosnih uvjeta potrebnih za njegovo ostvarenje. Kao rezultat sastanaka održanih ovih dana, sve strane su se složile da će u svojim glavnim gradovima izvijestiti o svakom aspektu pregovora te uskladiti daljnje korake sa svojim čelnicima. Vojni predstavnici identificirali su popis pitanja za mogući sljedeći sastanak’, istaknuo je Zelenski te dodao da bi se novi sastanci mogli održati već sljedeći tjedan.

‘Ako postoji spremnost za daljnji napredak - a Ukrajina je spremna - novi sastanci mogli bi se održati već sljedeći tjedan. Očekujem osobno izvješće izaslanstva po njihovom povratku. Zahvalan sam Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a osobito predsjedniku Emirata, na njihovom posredovanju i spremnosti da budu domaćini budućih sastanaka’, zaključio je na X-u.

Podsjetimio, Kijev je pod sve većim pritiskom za činjenjem ustupaka, a kojima bi se postigao mirovni sporazum u ratu. Rusija nije odustala od inzistiranja na tomu da Ukrajina preda čitav svoj istočni dio Donbasa - industrijsko središte Ukrajine koje čine regije Donjeck i Luhansk, a ukrajinska strana to im odbija predati.