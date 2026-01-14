Musk je Irancima zadnja slamka spasa, ali režim prijeti: 'Tko ima satelitsku antenu, ide u zatvor!'

Unatoč jednom od najstrožih prekida interneta u Iranu posljednjih godina, mali broj građana i dalje uspijeva slati fotografije, videosnimke i poruke iz zemlje u kojoj već danima traju masovni protuvladini prosvjedi. Za njih to nije samo tehnički izazov, nego i rizik za život. Mala mreža prokrijumčarene tehnologije ostaje posljednja veza te države s ostatkom svijeta uslijed eskalacije nasilja

Broj poginulih u nemirima u Iranu popeo se na gotovo 2600, izjavljuju skupine za ljudska prava, jer klerikalni režim nastoji ugušiti prosvjede diljem zemlje, a oni predstavljaju jedan od najvećih izazova njihovoj vladavini od Islamske revolucije 1979. godine. Vlasti su, među ostalim, prekinule internetsku uslugu usred prosvjeda protiv vlade i tako odsjekle Iran od ostatka svijeta. Većem dijelu zemlje internet je ugašen prošlog četvrtka, nakon eskalacije, i rijetki su preostali kanali komunikacije. Kanal na Telegramu Vahid Online ovih dana objavio je fotografije tijela poginulih na ulici u Kahrizaku, na južnoj periferiji Teherana, kao i snimke s pogreba na kojima okupljeni uzvikuju 'Smrt Hameneiju'.

Poruke i snimke koje uspiju probiti blokadu putuju kroz krhku mrežu alata za zaobilaženje cenzure, uključujući proxyje (posrednici koji skrivaju promet) na Telegramu i preglednik Ceno, objašnjava Amir Rašidi, stručnjak za digitalna prava. No ključnu ulogu u tome ima Starlink, satelitski internetski sustav u vlasništvu SpaceX-a Elona Muska. Tisuće Starlinkovih terminala posljednjih godina prokrijumčarene su u Iran, a oni koji ih koriste izlažu se ozbiljnim kaznama. Prema Rašidijevim procjenama, u Iranu se trenutačno nalazi oko 50.000 Starlinkovih terminala, a neki izvori govore i o do 100.000 uređaja. U zemlji s više od 90 milijuna stanovnika to je tek neznatan dio populacije. Čak i ako se na jedan terminal spoji više ljudi, primjerice cijela zgrada, ukupan broj korisnika u cijeloj državi mjeri se stotinama tisuća, kaže za Guardian Doug Madory, direktor analize interneta u tvrtki Kentik. Za sada su Muskovi terminali posljednja i slabašna veza Irana s vanjskim svijetom. Osim minimalnog prometa tvrtki i pojedinaca, koji režim izričito dopušta, gotovo nikakve informacije ne izlaze iz zemlje elektroničkim putem.

Lov na satelite i kazne Iranske vlasti aktivno traže Starlinkove terminale. Prema dostupnim informacijama, koriste se vojnim sredstvima elektroničkog ratovanja za ometanje signala čitavih četvrti, a dronovi nadlijeću krovove u potrazi za satelitskim antenama. Zakon, usvojen 2025. godine, posjedovanje Starlinkovih terminala tumači kao špijunažu u korist Izraela, za što prijeti kazna i do 10 godina zatvora. 'Starlink je praktički kriminaliziran. Zakon korištenje tog sustava izjednačava s obavještajnim radom za Izrael i američku CIA-u', kaže Rašidi. Koliko je terminala još uvijek aktivno, a koliko ih je zaplijenjeno, trenutačno nije poznato.

Vojna tehnologija za gušenje signala Sredstva kojima Iran ometa satelitski internet nisu improvizirana. Riječ je o skupoj i energetski zahtjevnoj vojnoj opremi, sličnoj onoj koja se koristi za ometanje dronova na bojištima u Ukrajini, objašnjava Rašidi. Takvi sustavi mogu 'ugasiti' određenu frekvenciju na ograničenom području, ali ne mogu pokriti cijelu zemlju. 'To nije nešto što se lako kupuje. To je vojna oprema s vrlo malo dobavljača', dodaje Madory. Za sada se oni koji imaju Starlink još mogu spojiti na internet, ali u područjima s intenzivnim ometanjem komunikacija se svodi na kratke poruke. Neki pokušavaju prikriti tragove korištenjem VPN-a, a drugi stalno premještaju terminale da bi izbjegli otkrivanje.