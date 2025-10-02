Što je projekt LadyBird i zašto biste trebali znati za njega?

Uspjeh projekta LadyBird nije samo u dodavanju novog preglednika, već i u uvođenju mogućnosti promjene web standarda

Kad se spomene web preglednike, prvo se obično pomisli na Chrome, Firefox, Safari i Edge, ne i na mehanizme (engine) na kojima se temelje. Ti mehanizmi u konačnici diktiraju kako vaš preglednik izgleda i što može izvesti. Preglednika je stoga više, a mehanizama tek nekoliko: Googleov Blink, Appleov WebKit i Mozillin Gecko, kao i posebni slučajevi poput Goanne (koju koristi Pale Moon). Odnedavno im se priključio i LadyBird, novi mehanizam izgrađen od nule, trenutno u intenzivnom razvoju s ciljem objave alfa izdanja 2026. godine, beta verzije 2027. i stabilne javne verzije 2028. Cilj je napraviti neovisan web preglednik koji će raditi na novom engineu. Evo što trebate znati o projektu LadyBird.

Što je LadyBird? Početkom 2000-ih bilo je dostupno nekoliko enginea za preglednike, uključujući Trident (Internet Explorer), Presto (Opera), Gecko i WebKit, među ostalima. Mnogi među njima u međuvremenu su zamrli ili bili uklopljeni u druge projekte. Opera je ukinula Presto za Blink 2013. godine, a Microsoft je 2019. godine napustio Trident/EdgeHTML u korist Chromiuma. Danas imamo samo tri velika enginea, među kojima Blink drži najveći tržišni udio, pokrećući popularne preglednike poput Chromea (69 posto tržišnog udjela na desktop računalima), Bravea i Edgea. Mehanizmi su važni jer diktiraju pravila o tome što web programeri mogu učiniti. Kada određeni engine dominira, veća je vjerojatnost da će diktirati standarde, optimizacije i specifične kompatibilnosti. A manja konkurencija kao posljedicu ima manje inovacija. Novi mehanizmi su rijetkost jer ih nije jednostavno izraditi. Moraju proći desetke tisuća testova kompatibilnosti, a njegovi tvorci moraju odlično poznavati HTML, CSS, JavaScript, grafiku, pojedinosti vezane uz sigurnost, pristupačnost i performanse. Stoga ne čudi zašto se nitko nije upustio u to više od desetljeća.

Modularni pristup Iako LadyBird izbjegava naslijeđeni kod iz Chromiuma ili Gecka, crpi određenu arhitektonsku inspiraciju iz postojećih projekata poput WebKita i Qt-a te koristi moderne standarde za C++ (C++20 i novije) da bi stvorio čistu, modularnu arhitekturu odvojenu u neovisne biblioteke. Njegova jezgra podijeljena je na neovisne biblioteke kao što su LibWeb (renderiranje), LibJS (JavaScript), LibWasm (WebAssembly) i LibGfx (grafika), između ostalih, koje zasebno obrađuju bitne komponente pregledničkog mehanizma. Ovaj modularni pristup pomaže timu u izbjegavanju nagomilanog tehničkog duga te davanju prioriteta sigurnosti, čitljivosti i održavanju. Također čini LadyBird referencom za obrazovne svrhe: inženjeri ga mogu proučavati bez probijanja kroz milijune redaka naslijeđenog koda. Za razliku od Blinka i WebKita, LadyBird se teoretski neće morati povinovati tržišnim pritiscima, već će moći strogo slijediti web standarde. Uz to, imat će priliku za njihovu čistu implementaciju, za razliku od Chromiuma i Gecka, opterećenih čudnim rješenjima zadržanim kako bi se održala kompatibilnost sa starijim stranicama. To bi ga trebalo učiniti lakšim i potencijalno sigurnijim.