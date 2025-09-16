IPO groznica u fintechu: Klarna otvorila put, koji će startup sljedeći izaći na burzu?

Ulagači su u posljednje vrijeme pozitivno reagirali na niz inicijalnih javnih ponuda dionica startupova iz financijskog sektora. Pogledajmo tko bi se još mogao odlučiti na taj korak

Nakon što je švedska grupacija za plaćanje online Klarna dovršila inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO), vrijednu 17 milijardi američkih dolara, investitori razmišljaju o tome koje će veliko fintech ime sljedeće izaći na burzu. Cijena dionice Klarne porasla je za 30 posto na dan inicijalne javne ponude na Njujorškoj burzi, a zatvorila ga je s porastom od oko 15 posto. Dionica je do petka pala na 42,92 dolara, što je i dalje za sedam posto više od cijene tijekom IPO-a. Prije Klarne, online platforma za trgovanje eToro, izdavatelj stablecoina Circle i kriptoburza Bullish izlistani su na burzi i pozitivno su primljeni prvog dana trgovanja, a Gemini, kriptoburza koju su osnovali Cameron i Tyler Winklevoss, porasla je za 14 posto u svojoj inicijalnoj ponudi. Evo pregleda fintech kandidata za idući IPO.

Stripe Iako je godinama među kandidatima za inicijalnu javnu ponudu dionica, ova tvrtka za digitalna plaćanja ostala je privatnom u 15 godina od osnivanja, između ostalog i zato što su se njeni osnivači, braća John i Patrick Collison, dugo odupirali pritiscima da to učine. Međutim to ne znači da nisu razmišljali o toj ideji. Collisonovi su 2023. rekli da će odlučiti hoće li ili izaći na burzu ili dopustiti zaposlenicima prodaju dionica putem sekundarne ponude u sljedećoj godini. Na kraju su izabrali sekundarnu prodaju dionica, procijenivši tvrtku na 91,5 milijardi dolara - blizu njezine najveće vrijednosti od 95 milijardi dolara iz 2021. godine. Naravno, to ne isključuje kasniji IPO. Revolut Revolut se općenito smatra potencijalnim kandidatom za inicijalnu javnu ponudu. Nedavno su zaposlenicima dali priliku za prodaju dionice na sekundarnom tržištu po procijenjenoj vrijednosti od 75 milijardi dolara. Izađu li na burzu, to će vjerojatno učiniti u Sjedinjenim Državama. Suosnivač i izvršni direktor Nikolaj Storonski otvoreno je govorio o svojoj želji za kotiranjem u SAD-u zbog problema s londonskim tržištem. Prema njegovim riječima, nije racionalno izaći na burzu u Velikoj Britaniji. Monzo Nakon što je nedavno dosegla vrijednost od 5,9 milijardi dolara, britanska digitalna banka Monzo još je jedan kandidat za IPO. Ranije ove godine navodno su angažirali bankare za rad na tome, pri čemu ciljaju na prvu polovicu 2026. Međutim u lipnju je izvršni direktor Monza, T.S. Anil, rekao da nisu usredotočeni na IPO, već na skaliranje poslovanja i nastavak rasta. Također je istaknuo da će globalno sjedište tvrtke vjerojatno ostati u Londonu.