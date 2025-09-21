Od medicine do vojske: Ovo je deset područja u kojima AI već kreira budućnost

Alate s umjetnom inteligencijom sve se intenzivnije koristi u sve većem broju područja ljudskog djelovanja. Pogledajmo gdje se očekuje najveće korake naprijed
Umjetna inteligencija pomiče granice znanosti i tehnologije: upravlja vojnim dronovima, dijagnosticira bolesti i dizajnira enzime koji proždiru plastični otpad.
U međuvremenu robote za brbljanje koriste stotine milijuna ljudi svaki tjedan, provodeći promjene u obrazovanju, razvoju djece i ljudskoj povezanosti. Evo pregleda deset načina na koje se umjetnu inteligenciju koristi za oblikovanje budućnosti.
Razvoj cjepiva
Brz razvoj cjepiva protiv koronavirusa, uzročnika bolesti COVID-19, imao je nekoliko sastojaka: godine istraživanja mRNA, ogromnu političku volju i priljev novca.
No kako bi se vremenski okvir od 15 godina smanjio na samo 12 mjeseci, znanstvenici su se također oslonili na novi arsenal alata pokretanih umjetnom inteligencijom, a oni su pomogli u svemu: od tumačenja genoma do čišćenja podataka kliničkih ispitivanja. Slični alati sada pomažu ubrzati razvoj cjepiva.
Suočeni s potencijalnim patogenom za pandemiju, mogli bismo imati novi dizajn cjepiva u roku od nekoliko dana, a ono bi moglo biti spremno za primjenu u roku od 100 dana.
Odnosi čovjeka i stroja
Odnosi čovjeka i stroja postaju sveprisutni. Milijuni ljudi okreću se AI chatbotovima da bi im igrali ulogu prijatelja, terapeuta i romantičnog partnera. Platforma za igranje uloga s umjetnom inteligencijom, Character.AI, sada ima 20 milijuna aktivnih korisnika mjesečno – polovicu čine žene, a polovicu generacija rođena nakon 1997. godine.
Mnogima je to razonoda iz koje je moguće puno toga dobiti, sve dok se razumije to da umjetna inteligencija nema osjećaje. Ipak, potencijalno ranjive osobe – posebno djeca ili ljudi s problemima s mentalnim zdravljem – mogu biti izloženi riziku kada dijele svoje najdublje osjećaje s alatima umjetne inteligencije koji nisu dizajnirani za terapiju.
Praćenje divljih životinja
Kako bi pratili divlje životinje, konzervatori koriste mrežu kamera što se aktiviraju pokretom u nekim od najudaljenijih kutaka svijeta. Mogu potrajati tjedni prije no što se pročisti bujica tako snimljenih slika i pronađe jedno jedino značajno opažanje.
Wildlife Insights, alat umjetne inteligencije nastao iz suradnje Svjetskog fonda za divlje životinje, Googlea i drugih, skenira milijune slika, identificirajući životinje s točnošću od 99,4 posto te omogućujući istraživačima da se bave važnijim poslovima. U ožujku su alat, obučen na 65 milijuna slika, učinili dostupnim, pa ga konzervatori mogu koristiti bilo gdje.
Obrazovanje
Dok se obrazovne institucije bore za obuzdavanje umjetne inteligencije, njezino usvajanje postaje široko rasprostranjeno. U srpnju su se američki sindikati učitelja udružili s OpenAI-em, Microsoftom i Anthropicom u inicijativi za obuku 400 tisuća nastavnika za korištenje umjetne inteligencije u sljedećih pet godina.
U kolovozu je OpenAI najavio partnerstvo s indijskom vladom kako bi distribuirao svoj AI školama diljem zemlje. Ulazak umjetne inteligencije u obrazovanje donio je poremećaje, ali i nove prilike, iako su regulacija i razumijevanje njezinih ograničenja nužni za zaštitu ranjivih skupina stanovništva.
Kružno recikliranje
Svake godine generira se više od 350 milijuna tona plastičnog otpada, no enzimi dizajnirani umjetnom inteligencijom mogu rastočiti plastiku u kemijske spojeve koje se koristi za njezinu izradu.
Već su, uz pomoć strojnog učenja, dizajnirani enzimi za tri glavne skupine plastike, što bi moglo pomoći u razgradnji ne samo tekstila, već i ambalaže i još mnogo toga.
Startup Epoch Biodesign prikupio je 35 milijuna američkih dolara za razvoj i dovršit će svoj prvi pogon – a on bi trebao moći preraditi 150 tona otpada godišnje – kasnije ove godine.
Medicinska dijagnoza
Alati umjetne inteligencije koji pomažu u dijagnosticiranju moždanog udara, raka i drugih medicinskih stanja postaju neizostavan dio zdravstvenih sustava diljem svijeta.
Qure.ai, koji koristi AI za interpretaciju dijagnostičkih slika poput rendgenskih snimaka i ultrazvuka, u upotrebi je na više od 4500 lokacija u više od 100 država, a Viz.aijevi dijagnostički algoritmi koriste se u više od 1800 bolnica diljem SAD-a i Europe. AI sustavi također se pokazuju kao potencijalno korisni u kliničkim uvjetima.
U studiji koju su proveli kenijski pružatelj primarne zdravstvene zaštite Penda Health i OpenAI, Pendin AI sustav, dizajniran za nadopunu znanja kliničara i korišten na tisućama pacijenata, smanjio je medicinske dijagnostičke pogreške za 16 posto.
Dječje igračke
AI igračke su novo, ali rastuće tržište. Tvrtke poput Curioa prodaju plišane igračke pokretane umjetnom inteligencijom koje razgovaraju s malom djecom jezikom primjerenim njihovoj dobi. Jednu je dizajnirala i glas joj je posudila glazbenica Grimes.
Druge, kao što je Mika 3 – interaktivni robot koji uči i sluša – napravljene su da bi pomogle u učenju. U lipnju je OpenAI sklopio partnerstvo s proizvođačem igračaka Mattelom i očekuje se da će njihov prvi proizvod biti najavljen kasnije ove godine.
No bez zaštitnih mjera ove bi igračke mogle ometati ključne razvojne procese kod djece, stoga su važni standardi, smjernice i proaktivno sudjelovanje s tvrtkama koje ih dizajniraju.
Mapiranje Zemlje
U srpnju je Google najavio sustav umjetne inteligencije koji djeluje poput virtualnog satelita, spajajući optičke, toplinske, radarske, klimatske i druge podatke da bi točno okarakterizirao Zemljino kopno i obalne vode. Tako je nastao ujedinjeni skup podataka koji globalno omogućuje znanstvenicima i istraživačima dosljedno razumijevanje planeta.
Računalno učinkovite prilagođene karte koje omogućuje ovaj model, a već ih koristi preko 50 organizacija, mogu upotrijebiti i vlade, tvrtke, neprofitne organizacije i akademici za niz zadataka, od mapiranja ekosustava i lanaca opskrbe do analize toga kako se planet mijenja tijekom vremena.
Automatizacija tvornica
Xiaomi u Pekingu upravlja takozvanom tamnom tvornicom – toliko automatiziranom da može raditi uz prigušena svjetla – proizvodeći pametni telefon svakih šest sekundi, a sustav nadgleda samo nekoliko tehničara.
Siemens pak razvija industrijske kopilote pokretane umjetnom inteligencijom koji pomažu inženjerima u upravljanju robotima koristeći prirodni jezik i autonomno identificiraju mehaničke probleme, što dovodi do povećanja učinkovitosti do 30 posto.
Autonomni vojni dronovi
Gubitak signala, često zbog sofisticiranog ometanja, nekada je značio propast bespilotne letjelice. Ali kada su se neki od 117 dronova uključenih u ukrajinsku operaciju Paukova mreža u lipnju ugasili, umjetna inteligencija ugrađena u njih preuzela je kormilo i uništeno je 12 ruskih bombardera.
Iako današnje letjelice mogu pratiti unaprijed definirane ciljeve, budući modeli ići će prema većoj autonomiji, a situacija na bojnom polju ovisit će o tome tko će pobijediti u bitki autonomnih dronova, piše Time.