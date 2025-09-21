Od medicine do vojske: Ovo je deset područja u kojima AI već kreira budućnost

U međuvremenu robote za brbljanje koriste stotine milijuna ljudi svaki tjedan, provodeći promjene u obrazovanju, razvoju djece i ljudskoj povezanosti. Evo pregleda deset načina na koje se umjetnu inteligenciju koristi za oblikovanje budućnosti.

Razvoj cjepiva

Brz razvoj cjepiva protiv koronavirusa, uzročnika bolesti COVID-19, imao je nekoliko sastojaka: godine istraživanja mRNA, ogromnu političku volju i priljev novca.

No kako bi se vremenski okvir od 15 godina smanjio na samo 12 mjeseci, znanstvenici su se također oslonili na novi arsenal alata pokretanih umjetnom inteligencijom, a oni su pomogli u svemu: od tumačenja genoma do čišćenja podataka kliničkih ispitivanja. Slični alati sada pomažu ubrzati razvoj cjepiva.

Suočeni s potencijalnim patogenom za pandemiju, mogli bismo imati novi dizajn cjepiva u roku od nekoliko dana, a ono bi moglo biti spremno za primjenu u roku od 100 dana.

Odnosi čovjeka i stroja

Odnosi čovjeka i stroja postaju sveprisutni. Milijuni ljudi okreću se AI chatbotovima da bi im igrali ulogu prijatelja, terapeuta i romantičnog partnera. Platforma za igranje uloga s umjetnom inteligencijom, Character.AI, sada ima 20 milijuna aktivnih korisnika mjesečno – polovicu čine žene, a polovicu generacija rođena nakon 1997. godine.

Mnogima je to razonoda iz koje je moguće puno toga dobiti, sve dok se razumije to da umjetna inteligencija nema osjećaje. Ipak, potencijalno ranjive osobe – posebno djeca ili ljudi s problemima s mentalnim zdravljem – mogu biti izloženi riziku kada dijele svoje najdublje osjećaje s alatima umjetne inteligencije koji nisu dizajnirani za terapiju.

Praćenje divljih životinja

Kako bi pratili divlje životinje, konzervatori koriste mrežu kamera što se aktiviraju pokretom u nekim od najudaljenijih kutaka svijeta. Mogu potrajati tjedni prije no što se pročisti bujica tako snimljenih slika i pronađe jedno jedino značajno opažanje.

Wildlife Insights, alat umjetne inteligencije nastao iz suradnje Svjetskog fonda za divlje životinje, Googlea i drugih, skenira milijune slika, identificirajući životinje s točnošću od 99,4 posto te omogućujući istraživačima da se bave važnijim poslovima. U ožujku su alat, obučen na 65 milijuna slika, učinili dostupnim, pa ga konzervatori mogu koristiti bilo gdje.

Obrazovanje

Dok se obrazovne institucije bore za obuzdavanje umjetne inteligencije, njezino usvajanje postaje široko rasprostranjeno. U srpnju su se američki sindikati učitelja udružili s OpenAI-em, Microsoftom i Anthropicom u inicijativi za obuku 400 tisuća nastavnika za korištenje umjetne inteligencije u sljedećih pet godina.

U kolovozu je OpenAI najavio partnerstvo s indijskom vladom kako bi distribuirao svoj AI školama diljem zemlje. Ulazak umjetne inteligencije u obrazovanje donio je poremećaje, ali i nove prilike, iako su regulacija i razumijevanje njezinih ograničenja nužni za zaštitu ranjivih skupina stanovništva.