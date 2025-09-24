'Nekretnine tech svijeta': Svijet će na njih potrošiti bilijune. Investicija stoljeća ili prenapuhani balon?

Po čemu se podatkovni centri umjetne inteligencije razlikuju od tradicionalne zgrade koja sadrži redove računalnih poslužitelja? I jesu li vrijedni ogromnih iznosa što se troše na njih?

Do 2029. godine diljem svijeta bit će potrošeno oko tri bilijuna američkih dolara na podatkovne centre koji podržavaju umjetnu inteligenciju. Toliko je, približno, vrijedilo cijelo francusko gospodarstvo 2024. godine. Ta procjena dolazi od investicijske banke Morgan Stanley. Otprilike polovica tog iznosa otići će na troškove izgradnje, a polovica na skupi hardver. Po čemu se podatkovni centri umjetne inteligencije razlikuju od tradicionalne zgrade koja sadrži redove računalnih poslužitelja? I jesu li vrijedni tih para?

Ključ je u gustoći i ormarićima Podatkovni centri godinama rastu te je tehnološka industrija skovala novi termin, hiperskala, kako bi opisala mjesta kojima je potrebna snaga u desecima megavata, prije nego što su se pojavili gigavati, tisuću puta veći od megavata. Umjetna inteligencija samo je potaknula taj razvoj. Većina modela umjetne inteligencije oslanja se na skupe računalne čipove tvrtke Nvidia za obradu zadataka, a ti čipovi dolaze u velikim ormarićima koji koštaju oko četiri milijuna USD. Upravo se po tim ormarićima razlikuju podatkovni centri umjetne inteligencije. Veliki jezični modeli (LLM), koji obučavaju softver umjetne inteligencije, moraju razbiti jezik na svaki mogući sitni element značenja. To je moguće samo s mrežom računala koja rade usklađeno i u izuzetno maloj blizini.

Zašto je blizina toliko važna? Svaki metar udaljenosti između dva čipa dodaje nanosekundu, milijardu sekunde, vremenu obrade. Možda to ne zvuči kao puno vremena, ali u skladištu punom računala ta mikroskopska kašnjenja se gomilaju i smanjuju performanse. Ormari za obradu umjetne inteligencije su stisnuti kako bi se eliminirao ovaj element latencije i stvorilo ono što tehnološki sektor naziva paralelnom obradom, a ona funkcionira kao ogromno računalo. Sve to znači gustoću, čarobnu riječ u krugovima izgradnje umjetne inteligencije. Gustoća eliminira uska grla u obradi koja obični podatkovni centri imaju zbog rada s procesorima udaljenim nekoliko metara. Međutim ti gusti redovi ormara troše gigavate energije, a LLM programi u potražnji za električnom energijom stvaraju nagle skokove, ekvivalentne tisućama domova koji istovremeno uključuju i isključuju kuhala za vodu svakih nekoliko sekundi. Tom vrstom nepravilne potražnje na lokalnoj mreži treba pažljivo upravljati.